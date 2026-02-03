В Госдуме хотят ускорить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров
Законопроект упрощает критерии и процедуру реализации такого имущества
03 февраля 2026, 07:32, ИА Амител
Группа депутатов и сенатор Константин Басюк внесли в Госдуму законопроект, призванный ускорить продажу жилья, изъятого у осужденных за коррупцию. В настоящее время в государственном реестре "застряли" около пяти тысяч объектов недвижимости, которые сложно реализовать из-за действующих законодательных ограничений, сообщает РИА Новости.
Как пояснила один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, существующий закон позволяет продавать изъятое жилье только в том случае, если его рыночная стоимость вдвое превышает среднюю цену по региону.
Этому жесткому критерию соответствуют лишь 8% таких квартир и домов. Новый законопроект это ограничение снимает, а также отменяет обязательную шестимесячную паузу после неудачных торгов, что сократит срок реализации имущества с нынешних двух лет до полугода.
По данным пояснительной записки, в казне сейчас находится 273 жилых помещения общей площадью почти 41 тыс. кв. метров на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Большинство из них (212 объектов) конфискованы по коррупционным статьям, однако лишь 5 из 63 оцененных объектов соответствовали старому критерию для продажи.
Законопроект также четко определяет перечень видов жилья, подлежащих реализации (дома, квартиры, комнаты), и поручает правительству установить критерии для передачи части такого имущества в социальный жилищный фонд.
09:02:17 03-02-2026
Всё закончится тем, что близкие к кормушке начнут скупать за копейки изъятую недвижимость.
11:30:57 03-02-2026
Не терпится оборахлиться на шару.
12:50:35 03-02-2026
Отдайте военным, они в очередях стоят.
06:48:52 04-02-2026
Олег (12:50:35 03-02-2026) Отдайте военным, они в очередях стоят.... ускорить продажу жилья, изъятого у осужденных за коррупцию.. Ну какой уважающий себя коррупционер будет жить в хрущевке? Смешно, так же, как вояке выдать в пользование дворец.