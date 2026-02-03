В Госдуме хотят ускорить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров

Законопроект упрощает критерии и процедуру реализации такого имущества

03 февраля 2026

Группа депутатов и сенатор Константин Басюк внесли в Госдуму законопроект, призванный ускорить продажу жилья, изъятого у осужденных за коррупцию. В настоящее время в государственном реестре "застряли" около пяти тысяч объектов недвижимости, которые сложно реализовать из-за действующих законодательных ограничений, сообщает РИА Новости.

Как пояснила один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, существующий закон позволяет продавать изъятое жилье только в том случае, если его рыночная стоимость вдвое превышает среднюю цену по региону.

Этому жесткому критерию соответствуют лишь 8% таких квартир и домов. Новый законопроект это ограничение снимает, а также отменяет обязательную шестимесячную паузу после неудачных торгов, что сократит срок реализации имущества с нынешних двух лет до полугода.

По данным пояснительной записки, в казне сейчас находится 273 жилых помещения общей площадью почти 41 тыс. кв. метров на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Большинство из них (212 объектов) конфискованы по коррупционным статьям, однако лишь 5 из 63 оцененных объектов соответствовали старому критерию для продажи.

Законопроект также четко определяет перечень видов жилья, подлежащих реализации (дома, квартиры, комнаты), и поручает правительству установить критерии для передачи части такого имущества в социальный жилищный фонд.