Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

11 июля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 11 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение по Южному тракту затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке вдоль СНТ им. Мичурина, а также на пересечении с улицей Лазурной.

Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт скован от улицы Фурманова до улицы Новороссийской.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: