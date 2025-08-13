Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 августа

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

13 августа 2025, 07:57, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 13 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Власихинская

Этим утром водителям придется постоять на улице Власихинской. Здесь затор протянулся от улицы Шумакова до улицы Попова.

Ленточный Бор

Движение транспорта также затруднено на шоссе Ленточный Бор. Пробка образовалась на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Попова

Здесь затор тянется от улицы Сергея Семенова до улицы Энтузиастов.

Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог: