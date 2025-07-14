Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

14 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 14 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Змеиногорский и Южный тракты

Огромная пробка сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки: ее длина составляет 2,5 км. Также движение от улицы Герцена до дорожной развязки затруднено на Южном тракте.

Новосибирская, Дальняя, Трактовая

На улице Новосибирской водителям придется постоять от улицы Весенней до улицы Дальней, где пробка также собралась от Новосибирской до Южного проезда. Улица Трактовая, в свою очередь, скована от Южного проезда до улицы Попова.

Власихинская, Ленточный Бор

На улице Власихинской затор образовался в микрорайоне "Лазурный-2", а также вдоль СНТ им. Мичурина. Кроме того, он протянулся по шоссе Ленточный Бор на 250 метров.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: