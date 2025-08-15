Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 августа
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
15 августа 2025, 07:47, ИА Амител
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 15 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от улицы Аэродромной до улицы Бехтерева.
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Новороссийской. Улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до Огородного проезда.
Затор на шоссе Ленточный Бор протянулся от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.
Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- Змеиногорский тракт – от пос. Плодопитомник до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
