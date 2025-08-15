Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

15 августа 2025, 07:47, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 15 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от улицы Аэродромной до улицы Бехтерева.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Новороссийской. Улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до Огородного проезда.

Ленточный Бор

Затор на шоссе Ленточный Бор протянулся от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог: