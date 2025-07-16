Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

16 июля 2025, 07:55, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Утром 16 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Матросова

Крупная пробка этим утром образовалась на улице Матросова – затор сковал участок от улицы Восточной до улицы Бехтерева.

Власихинская, Ленточный Бор

Также водителям придется постоять на улице Власихинской – от улицы Попова до Шумакова. Кроме того, движение затруднено по шоссе Ленточный Бор. Пробка тянется от Власихинской до железнодорожного переезда.

Южный тракт

Этот участок улично-дорожной сети скован от остановки общественного транспорта "2-й Сибирский садовод" до строящейся развязки.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: