Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
16 июля 2025, 07:55, ИА Амител
Утром 16 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Крупная пробка этим утром образовалась на улице Матросова – затор сковал участок от улицы Восточной до улицы Бехтерева.
Также водителям придется постоять на улице Власихинской – от улицы Попова до Шумакова. Кроме того, движение затруднено по шоссе Ленточный Бор. Пробка тянется от Власихинской до железнодорожного переезда.
Этот участок улично-дорожной сети скован от остановки общественного транспорта "2-й Сибирский садовод" до строящейся развязки.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Змеиногорский тракт – вдоль СНТ "Алтайский садовод";
- ул. Новосибирская – от ул. Нахимова до ул. Дальней;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пересечение пр. Космонавтов с улицами Солнечная Поляна и Попова.
