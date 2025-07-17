Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
17 июля 2025, 07:43, ИА Амител
Фото: Musa Haef / unsplash.com
Утром 17 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Строителей
Здесь движение затруднено на пересечении с проспектом Красноармейским, переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев.
Власихинская
На Власихинской водителям придется постоять от улицы Шумакова до улицы Попова.
Новосибирская, Дальняя
Пробка на Новосибирской собралась от улицы Хабаровской до улицы Дальней. Она же скована до улицы Трактовой.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Змеиногорский тракт – от улицы Цветы Алтая до строящейся развязки;
- шоссе Ленточный Бор – от улицы Власихинской до железнодорожного переезда;
- пересечение пр. Ленина с ул. Северо-Западной.
