Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

18 июля 2025, 07:41, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 18 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Дальняя, Трактовая

На улице Дальней затор сковал участок от улицы Новосибирской до Южного проезда. Движение по улице Трактовой затруднено от Южного проезда до улицы Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Шумакова до улицы Попова.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: