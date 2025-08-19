НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

19 августа 2025, 07:42, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com
Источник фото: Kathy / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Северо-Западной затруднено на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова пробка тянется от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Павловский тракт, Советской Армии

Затор на Павловском тракте протянулся от улицы Фурманова до улицы Новороссийской. Улица Советской Армии скована от Павловского тракта до улицы Огородной.

Ленточный Бор

Здесь водителям придется постоять от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Кроме того, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • пересечение Павловского тракта с пр. Космонавтов;
  • пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
  • ул. Кутузова;
  • Змеиногорский тракт – от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Барнаул Пробки

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров