Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 августа
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
19 августа 2025, 07:42, ИА Амител
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Движение по улице Северо-Западной затруднено на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова пробка тянется от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
Затор на Павловском тракте протянулся от улицы Фурманова до улицы Новороссийской. Улица Советской Армии скована от Павловского тракта до улицы Огородной.
Здесь водителям придется постоять от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.
Кроме того, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- пересечение Павловского тракта с пр. Космонавтов;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский тракт – от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
