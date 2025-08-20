Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

20 августа 2025, 07:50, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 20 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Ленточный Бор

Этим утром водителям придется постоять на шоссе Ленточный Бор, где затор протянулся от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Кутузова

Здесь пробка сковала участок до улицы Каландаришвили. Ее протяженность составила почти 1 км.

Павловский тракт

Движение по Павловскому тракту затруднено от улицы Фурманова до улицы Новороссийской, а также от улицы Попова до улицы Сиреневой.