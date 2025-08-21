Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

21 августа 2025, 07:46, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 21 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Ленточный Бор

Этим утром водителям придется постоять в пробке на шоссе Ленточный Бор. Здесь затор протянулся от улицы Власихинской до улицы Кутузова.

Павловский тракт

Движение по Павловскому тракту затруднено от улицы Фурманова до улицы Рылеева, а также на пересечении с улицей Попова.

Космонавтов

Пробка на проспекте Космонавтов тянется от улицы Главной (СНТ "Трансмаш") до улицы Попова.

Кроме того, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: