Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 августа
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
21 августа 2025, 07:46, ИА Амител
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 21 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Ленточный Бор
Этим утром водителям придется постоять в пробке на шоссе Ленточный Бор. Здесь затор протянулся от улицы Власихинской до улицы Кутузова.
Павловский тракт
Движение по Павловскому тракту затруднено от улицы Фурманова до улицы Рылеева, а также на пересечении с улицей Попова.
Космонавтов
Пробка на проспекте Космонавтов тянется от улицы Главной (СНТ "Трансмаш") до улицы Попова.
Кроме того, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Матросова – от ул. Меланжевой до ул. Бехтерева;
- пр. Строителей – от ул. Челюскинцев до Павловского тракта;
- ул. Советской Армии – от Павловского тракта до Огородного проезда;
- ул. Кутузова.
