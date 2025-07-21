Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
21 июля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 21 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром водителям придется постоять на Змеиногорском тракте: здесь пробка протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до южной развязки.
Движение по улице Новосибирской затруднено от улицы Весенней до улицы Дальней. Дальняя, в свою очередь, скована от Новосибирской до Трактовой.
Затор собрался и на улице Кутузова: он протянулся до улицы Каландаришвили почти на 900 метров.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- пересечение ул. Власихинской с шоссе Ленточный Бор и ул. Попова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
