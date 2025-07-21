НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

21 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 21 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Змеиногорский тракт

Этим утром водителям придется постоять на Змеиногорском тракте: здесь пробка протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до южной развязки.

Новосибирская, Дальняя

Движение по улице Новосибирской затруднено от улицы Весенней до улицы Дальней. Дальняя, в свою очередь, скована от Новосибирской до Трактовой.

Кутузова

Затор собрался и на улице Кутузова: он протянулся до улицы Каландаришвили почти на 900 метров.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • пересечение ул. Власихинской с шоссе Ленточный Бор и ул. Попова;
  • пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Евгений Иванов

На первый взгляд может показаться, что строительство развязок и расширение проезжей части улиц должны уменьшать заторы, однако на практике они часто способствуют усугублению заторных явлений. Это объясняется несколькими факторами:
1. Индуцированный спрос
2. Проблема смещения бутылочного горлышка
3. Рост зависимости от автомобиля
4. Строительные работы тоже создают заторы
5. Недостаток системного подхода

