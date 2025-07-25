Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
25 июля 2025, 07:50, ИА Амител
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 25 июля дороги Барнаула сковали трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Какие участки лучше объезжать и где именно водителям придется постоять – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Строителей
Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев.
Кутузова
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Лесного проезда: затор протянулся на два километра.
Ленточный Бор
На шоссе Ленточный Бор движение затруднено от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Правобережный тракт;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Власихинская – от ул. Шумакова до ул. Попова.
09:11:33 25-07-2025
На въезде в город по Новому мосту...От своротка на Фирсово ехал 45 минут. В городе власти нет от слова "вооще"...Ну или им на население просто плевать. Ну не можете решить вопрос с подрядчиком работать в ночную, то хоть график согласуйте, чтобы народ на работу к 8 часам в город мог спокойно проехать.