Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

25 июля 2025, 07:50, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 25 июля дороги Барнаула сковали трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Какие участки лучше объезжать и где именно водителям придется постоять – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей

Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев.

Кутузова

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Лесного проезда: затор протянулся на два километра.

Ленточный Бор

На шоссе Ленточный Бор движение затруднено от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: