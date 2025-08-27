Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 августа
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
27 августа 2025, 07:53, ИА Амител
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 27 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Новосибирский тракт сковал крупный затор. Судя по картам, он образовался из-за ДТП в левом ряду. Движение затруднено на двух участках дороги. Общая протяженность пробки составляет более двух километров.
Здесь водителям придется постоять от улицы Власихинской до улицы Кутузова.
Затор на улице Власихинской протянулся от улицы Лазурной до улицы Шумакова, а также сковал пересечение с улицей Попова.
Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш";
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
