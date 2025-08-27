Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

27 августа 2025, 07:53, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 27 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Новосибирский тракт

Этим утром Новосибирский тракт сковал крупный затор. Судя по картам, он образовался из-за ДТП в левом ряду. Движение затруднено на двух участках дороги. Общая протяженность пробки составляет более двух километров.

Ленточный Бор

Здесь водителям придется постоять от улицы Власихинской до улицы Кутузова.

Власихинская

Затор на улице Власихинской протянулся от улицы Лазурной до улицы Шумакова, а также сковал пересечение с улицей Попова.

