НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

28 августа 2025, 07:47, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com
Источник фото: Kathy / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 28 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова

Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от Тростильного проезда до проспекта Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от улицы Гущина до улицы Бехтерева.

Советской Армии, Павловский тракт

На улице Советской Армии водителям придется постоять от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров. Помимо этого, пробка протянулась на участке Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова.

Ленточный Бор

Шоссе Ленточный Бор сковано от улицы Власихинской до улицы Кутузова.

Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • пр. Строителей – на пересечении с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев.
Барнаул Транспорт Пробки

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров