Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 августа
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
28 августа 2025, 07:47, ИА Амител
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 28 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от Тростильного проезда до проспекта Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от улицы Гущина до улицы Бехтерева.
На улице Советской Армии водителям придется постоять от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров. Помимо этого, пробка протянулась на участке Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Попова.
Шоссе Ленточный Бор сковано от улицы Власихинской до улицы Кутузова.
Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пр. Строителей – на пересечении с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев.
