Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 сентября

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

03 сентября 2025, 07:55, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com
Фото: Musa Haef / unsplash.com

Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 3 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Юрина, Малахова

Этим утром пробки сковали улицу Юрина на двух участках: от Малаховского кольца до остановки общественного транспорта "Улица Островского", а также от самого пересечения с Островского до остановки "Художественная школа". На ул. Малахова придется постоять от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова, а также от ул. Георгия Исакова до ул. Юрина.

Строителей, Советской Армии

Здесь движение затруднено на пересечении с пр. Красноармейским, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. Крупный затор также сковал улицу Советской Армии: он протянулся от проспекта Строителей до улицы Тульской.

Павловский тракт

На Павловском тракте пробка тянется от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Также автомобилистам придется постоять на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова;
  • ул. Новосибирская – от ул. Раздольной до ул. Весенней;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Северо-Западная – от ул. 4-й Западной до пр. Ленина;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
