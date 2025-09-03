Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 сентября
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
03 сентября 2025, 07:55, ИА Амител
Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 3 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробки сковали улицу Юрина на двух участках: от Малаховского кольца до остановки общественного транспорта "Улица Островского", а также от самого пересечения с Островского до остановки "Художественная школа". На ул. Малахова придется постоять от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова, а также от ул. Георгия Исакова до ул. Юрина.
Здесь движение затруднено на пересечении с пр. Красноармейским, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. Крупный затор также сковал улицу Советской Армии: он протянулся от проспекта Строителей до улицы Тульской.
На Павловском тракте пробка тянется от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Также автомобилистам придется постоять на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.
Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова;
- ул. Новосибирская – от ул. Раздольной до ул. Весенней;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Северо-Западная – от ул. 4-й Западной до пр. Ленина;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
09:18:11 03-09-2025
Да никуда не надо ехать! Сидите дома и переворачивайте календарь