Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 сентября

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 3 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Юрина, Малахова

Этим утром пробки сковали улицу Юрина на двух участках: от Малаховского кольца до остановки общественного транспорта "Улица Островского", а также от самого пересечения с Островского до остановки "Художественная школа". На ул. Малахова придется постоять от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова, а также от ул. Георгия Исакова до ул. Юрина.

Строителей, Советской Армии

Здесь движение затруднено на пересечении с пр. Красноармейским, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. Крупный затор также сковал улицу Советской Армии: он протянулся от проспекта Строителей до улицы Тульской.

Павловский тракт

На Павловском тракте пробка тянется от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Также автомобилистам придется постоять на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.

