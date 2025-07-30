Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

30 июля 2025, 07:36, ИА Амител

Утром 30 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Дальняя, Трактовая

Этим утром крупный затор сковал улицу Дальнюю на участке от улицы Новосибирской до Южного проезда. Пробка на улице Трактовой также образовалась от Южного проезда до улицы Попова.

Ленточный Бор

Здесь водителям придется постоять от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Власихинская

Движение по улице Власихинской затруднено в микрорайоне "Лазурный-2" - от улицы Шумакова до улицы Попова.