Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 сентября
Ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов
30 сентября 2025, 07:49, ИА Амител
Утром 30 сентября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки. По данным 2ГИС, заторовую ситуацию в городе оценивают на семь баллов. Какие участки лучше объезжать и где придется постоять – рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
На Павловском тракте движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна. Проспект Строителей скован от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.
Водителям придется постоять на участке улицы Власихинской вдоль СНТ имени Мичурина. Пробка образовалась и на шоссе Ленточный Бор. Она протянулась от Власихинской до железнодорожного переезда.
Затор на Змеиногорском тракте сковал участок от улицы 1-й Боровой до остановки общественного транспорта "Телецентр". На Южном тракте пробка тянется от улицы Герцена до строящейся развязки.
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на лицах Матросова, Северо-Западной, Юрина, Малахова и Кутузова.
