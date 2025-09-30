Ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов

30 сентября 2025, 07:49, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 30 сентября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки. По данным 2ГИС, заторовую ситуацию в городе оценивают на семь баллов. Какие участки лучше объезжать и где придется постоять – рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Строителей

На Павловском тракте движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна. Проспект Строителей скован от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.

Власихинская, Ленточный Бор

Водителям придется постоять на участке улицы Власихинской вдоль СНТ имени Мичурина. Пробка образовалась и на шоссе Ленточный Бор. Она протянулась от Власихинской до железнодорожного переезда.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте сковал участок от улицы 1-й Боровой до остановки общественного транспорта "Телецентр". На Южном тракте пробка тянется от улицы Герцена до строящейся развязки.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на лицах Матросова, Северо-Западной, Юрина, Малахова и Кутузова.