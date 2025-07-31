Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
31 июля 2025, 07:40, ИА Амител
Источник фото: Kathy / unsplash.com
Утром 31 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Власихинская
Этим утром улицу Власихинскую сковали пробки на пересечении с улицами Лазурной и Попова.
Ленточный Бор
Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.
Северо-Западная, Строителей
Пробка на улице Северо-Западной образовалась на пересечении с проспектом Ленина. Движение по проспекту Строителей затруднено на пересечении с Красноармейским.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Солнечная Поляна - от проспекта Космонавтов до Барнаульского ипподрома;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
