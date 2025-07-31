Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

31 июля 2025, 07:40, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Утром 31 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Власихинская

Этим утром улицу Власихинскую сковали пробки на пересечении с улицами Лазурной и Попова.

Ленточный Бор

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Северо-Западная, Строителей

Пробка на улице Северо-Западной образовалась на пересечении с проспектом Ленина. Движение по проспекту Строителей затруднено на пересечении с Красноармейским.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: