Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

31 июля 2025, 07:40, ИА Амител

Утром 31 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Власихинская

Этим утром улицу Власихинскую сковали пробки на пересечении с улицами Лазурной и Попова.

Ленточный Бор

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Северо-Западная, Строителей

Пробка на улице Северо-Западной образовалась на пересечении с проспектом Ленина. Движение по проспекту Строителей затруднено на пересечении с Красноармейским.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Солнечная Поляна - от проспекта Космонавтов до Барнаульского ипподрома;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.
