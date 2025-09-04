Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 сентября

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

04 сентября 2025, 07:47, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 4 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Попова

На Павловском тракте автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Улица Попова этим утром скована в микрорайоне "Дружный", а также от улицы Сергея Семенова до остановки общественного транспорта "Улица Энтузиастов".

Матросова, Северо-Западная

Движение по улице Матросова затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева. Кроме того, пробка сковала улицу Северо-Западную от улицы Смирнова до проспекта Ленина.

Юрина, Малахова

По улице Юрина затор протянулся от Малаховского кольца до улицы Островского. Проезд по улице Малахова затруднен на двух участках: от улицы Советской Армии до улицы Антона Петрова, а также от улицы Юрина до улицы Гущина.