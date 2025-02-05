Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
05 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 5 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Здесь затор растянулся от остановки общественного транспорта "Кутузова" на 1,5 км.
Водителям придется постоять и на Павловском тракте: большая пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула перекресток с ул. Попова. Затор на ул. Власихинской собрался от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова – от ул. Аэродромной до ул. Главной;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до ул. 4-й Западной;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пр. Дзержинского.
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