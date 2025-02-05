Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

05 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 5 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром пробка сковала Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Кутузова

Здесь затор растянулся от остановки общественного транспорта "Кутузова" на 1,5 км.

Павловский тракт, Власихинская

Водителям придется постоять и на Павловском тракте: большая пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула перекресток с ул. Попова. Затор на ул. Власихинской собрался от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города: