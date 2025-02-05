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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

05 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 5 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром пробка сковала Змеиногорский тракт от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Кутузова

Здесь затор растянулся от остановки общественного транспорта "Кутузова" на 1,5 км.

Павловский тракт, Власихинская

Водителям придется постоять и на Павловском тракте: большая пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула перекресток с ул. Попова. Затор на ул. Власихинской собрался от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
  • ул. Матросова – от ул. Аэродромной до ул. Главной;
  • ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до ул. 4-й Западной;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • пр. Дзержинского.
Барнаул Пробки

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