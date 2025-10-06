Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 октября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

06 октября 2025, 07:59, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 6 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей, Павловский тракт

Движение по проспекту Строителей затруднено от Павловского тракта до улицы Челюскинцев. Кроме того, затор протянулся от остановки общественного транспорта "Кадровый центр" до пересечения с проспектом Красноармейским. На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Малахова, Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Малахова затруднено от Транзитной до Антона Петрова. Северо-Западная скована от улицы Модельной до проспекта Ленина, а улица Матросова – от Юрина до Бехтерева.

Змеиногорский и Южный тракты

Помимо этого, автомобилисты стоят в пробке на Змеиногорском тракте. Она тянется от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Дорожный коллапс случился и на Южном тракте: затор сковал участок от улицы Герцена до дорожной развязки.