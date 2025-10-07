Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 октября
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
07 октября 2025, 07:59, ИА Амител
Утром 7 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Движение по улице Юрина затруднено от Малаховского кольца до улицы Островского, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна. На Малахова водителям придется постоять от улицы Георгия Исакова до улицы Гущина.
Улица Северо-Западная скована от улицы Модельной до проспекта Ленина. Трудно проехать и по улице Матросова – крупный затор на участке от Юрина до Бехтерева.
На проспекте Строителей пробка собралась от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. На Павловском тракте движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
