Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 октября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

07 октября 2025, 07:59, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Утром 7 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Юрина, Малахова

Движение по улице Юрина затруднено от Малаховского кольца до улицы Островского, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна. На Малахова водителям придется постоять от улицы Георгия Исакова до улицы Гущина.

Северо-Западная, Матросова

Улица Северо-Западная скована от улицы Модельной до проспекта Ленина. Трудно проехать и по улице Матросова – крупный затор на участке от Юрина до Бехтерева.

Строителей, Павловский тракт

На проспекте Строителей пробка собралась от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. На Павловском тракте движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца.