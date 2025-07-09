Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

09 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Утром 9 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей

Этим утром движение затруднено на участке проспекта Строителей от Социалистического до Красноармейского.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять в микрорайоне "Лазурный-2" и на пересечении с шоссе Ленточный Бор.

Южный тракт

Также крупная пробка сковала Южный тракт: затор протянулся от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, большие заторы наблюдаются на следующих улицах: