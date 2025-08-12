Туманное утро ожидается в Алтайском крае 12 августа

Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Утро 18 октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – они ожидают, что день пройдет преимущественно без осадков.

Так, кратковременные дожди и грозы возможны на северо-западе Алтайского края. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Отметим, что в последующую ночь в регионе будет теплее, от +10 до +15 градусов, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы.