Алтайский край получит почти полмиллиарда рублей на развитие туркластеров

Алтайский край получит свыше 466 млн рублей из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2023 году регион получит более 206,4 млн рублей, в 2024 году — ещё почти 260 млн рублей. Деньги выделят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, что в Алтайском крае действует сразу ряд туристических кластеров — «Барнаул — горнозаводской город», «Бирюзовая Катунь», «Золотые ворота», «Белокуриха», «Белокуриха — предгорье Алтая» и «Тягун». Какие именно получат средства — пока неизвестно.