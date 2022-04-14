Чартеры, горы, фестивали. Главы двух Алтаев рассказали, что ждет туристов в этом году

Главы двух Алтаев на пресс-конференции с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой рассказали, что представят туристам регионы в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, Виктор Томенко подчеркнул, что Алтай является единым туристско-рекреационным регионом, который включает в себя и Алтайский край, и Республику Алтай.

«Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона „Бирюзовая Катунь“, и игорная зона „Сибирская монета“, а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха», — подчеркнул он.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уточнил, что чартерные рейсы стартуют в июне — самолёты полетят из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Он отметил, что туристы получат возможность подробно ознакомиться с главными достопримечательностями Республики Алтай.

«Например, в рамках кольцевого автотура „Сердце Алтая“ можно проехать по легендарному Чуйскому тракту, увидеть алтайский Марс, Чуйскую степь и достопримечательности Чулышманской долины, пройти по всему Телецкому озеру», — отметил глава Алтая, видеозапись его заявления опубликована в Telegram.

Томенко отдельно рассказал о готовности города-курорта Белокурихи к новому сезону. Вместе с туроператором FUN&SUN там была создана специальная программа. Туристам предоставят множество вариантов размещения. Хорохордин же рассказал о туре Altai Fit, который предоставит туристам возможность подняться на пять вершин — Малая Синюха, Луковка, Тилан-Туу, Салоп и Бабырган в Алтайском крае.

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Также летом в регионе пройдёт ряд крупных туристических мероприятий — гастрономический фестиваль «Ах! Фест», «Шукшинские дни на Алтае», Сибирский фестиваль триатлона, фестиваль в честь группы The Beatles и другие.