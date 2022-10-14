Новогодние путешествия на Алтай подорожали, но в три раза меньше, чем обычно

Объём бронирований зимних и новогодних туров по России вышел на уровень прошлого года из-за финансовой доступности, пишет «Российская газета».

В целом объём бронирований на зимний сезон сейчас на 50% опережает аналогичный период прошлого года.

Например, на Новый год покупают экскурсионные туры на Алтай, в Дагестан, Карелию и Казань — стоимость при двухместном размещении на несколько дней — от 21 тыс. рублей до 45 тысяч, в зависимости от города вылета и направлений.

«Туристов стимулируют цены. Сейчас забронировать зимние путешествия по России, включая туры на Новый год, можно примерно по той же стоимости, что и в прошлом году. Обычно в пик сезона стоимость туров повышалась на 10-15%. Но в этом году новогоднее подорожание составило всего 3-5% к аналогичному периоду 2021 года», — отмечает издание.

Среди самых популярных направлений по России — Краснодарский край. Также россияне покупают экскурсионные туры по Подмосковью и Санкт-Петербургу.