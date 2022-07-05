Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 12 июля

Режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлили до 03:45 мск 12 июля, сообщается на сайте Росавиации.

Попасть воздушным транспортом по-прежнему не получится в 11 аэропортов.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

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Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты: в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Другие аэропорты страны работают штатно.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля — с начала спецоперации на Украине. Первоначально ограничения на осуществление полётов вводили до 2 марта, но с тех пор их продлевали больше 20 раз.