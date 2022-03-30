Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов России до 7 апреля

Режим ограничения полётов на юг и в центр России продлили до 7 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов (мск) продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — пояснили в организации.

Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами при организации перевозки пассажиров. Перелёты возможны через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.