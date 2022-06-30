Три самолёта приземлились в Барнауле вместо Новосибирска из-за грозы

Самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в ночь на 30 июня не смогли приземлиться в аэропорту Толмачёво Новосибирска из-за грозы и были переправлены на запасной аэродром в Барнауле. Об этом пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу новосибирской воздушной гавани.

Всего в столицу Алтайского края направили более 400 пассажиров. Как только метеоусловия улучшились, людей доставили в Новосибирск.

«164 пассажира рейса 5006 Санкт-Петербург — Толмачёво прибыли из Барнаула с задержкой на 1 час 11 минут. 161 пассажир рейса 2509 Домодедово — Толмачёво прибыл в Новосибирск с задержкой на 1 час 7 минут. 73 пассажира рейса 5020 Екатеринбург — Толмачёво прибыли с задержкой на 1 час 9 минут», — сообщили изданию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее S7 Airlines возобновила рейсы по маршруту Новосибирск — Барнаул.