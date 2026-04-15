"Ты не один на один с проблемой". Как в алтайской медицине работает система наставничества

Опытные врачи не только делятся с молодежью опытом, но и поддерживают морально

15 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

С 2024 года в России действует закон о наставничестве в медицине — молодых специалистов на старте их карьеры обязательно должны опекать опытные коллеги. Впрочем, документ лишь юридически закрепил традицию, которая и так развивалась много лет. Об этом говорят в барнаульской детской поликлинике № 7, где наставничество работает уже давно.

О том, как устроена система, чему опытные врачи учат молодежь и есть ли от этого толк, — в материале amic.ru.

"Наставник просто необходим"

Участковый педиатр Валерия Стаханова работает в поликлинике совсем недолго, с сентября 2025 года. Место работы выбирать не пришлось — устроилась туда, где понравилось во время практики.

«Изначально я вообще поступала в медколледж на акушерку, а уже потом захотела стать врачом. Выбирала между педиатрией и терапией, но дети мне больше по душе — с ними комфортнее работать. Здесь я проходила практику, мне очень понравились доброжелательный коллектив и домашняя атмосфера. Поэтому и пришла сюда», — рассказывает молодой врач.В день Валерия принимает около 30 пациентов: не только в своем кабинете, но и с выездом на дом. Помощь наставника, который появился у нее с первого дня, бывает необходима и сейчас.

«Я в любое время могу обратиться с любыми вопросами — всегда подскажет и поможет. А если какие-то трудности возникают во время приема, могу пригласить ее. Она придет, разберется и подскажет. У нас очень теплые взаимоотношения, никаких барьеров. Считаю, что наставник необходим каждому. Есть недоношенные детки, дети с инвалидностью или паллиативным статусом — это сложные пациенты, в работе с которыми требуется оценка опытного специалиста», — поясняет Стаханова. Валерия Стаханова / Фото: Минздрав Алтайского края

Наставник молодого педиатра — Елена Голдобина, которая заведует педиатрическим отделением № 2. Своей подопечной она пророчит большое медицинское будущее.

«Валерия — очень ответственный и исполнительный человек, который всегда стремится к знаниям. Она постоянно читает литературу, участвует в вебинарах. Есть тяга к профессиональному росту. Я думаю, что это будущий детский кардиолог. Мы очень рады, что она пришла работать в нашу поликлинику», — делится Голдобина.Пациенты новым врачом тоже очень довольны.

«Вожу дочь к этому врачу с самого ее рождения. Валерия Александровна очень бережно относится к ней, отвечает на все мои вопросы. Если что-то нужно, сразу звоним ей. Всегда поможет, быстро выпишет нужное направление. Мы всем довольны», — говорит Любовь, которая пришла на прием со своей пятимесячной дочерью.Формально срок наставничества составляет один год. Это значит, что уже в сентябре Стаханова будет полностью работать самостоятельно. Но молодой врач знает, что и по окончании срока всегда сможет обратиться к своему куратору, если будет необходимо. В помощи ей никогда не откажут.

Фото: Минздрав Алтайского края

"Иногда помогаешь советом, а иногда — личным примером"

Наставничество — один из важнейших инструментов в решении кадрового вопроса, считает Елена Голдобина.

«Это не только практическая помощь и передача опыта. У молодого врача должна быть возможность задать любой вопрос, не боясь осуждения. Когда новый специалист приходит, на первых порах мы обязательно ведем прием вместе с ним. Помогаем в решении сложных ситуаций, рассказываем о своих непростых случаях из практики. Плюс, это психологическая поддержка. Первые шаги в медицине — это большой стресс. Так что наставник — не только учитель, но и куратор, готовый всегда поддержать в сложной ситуации. И тогда ты чувствуешь, что ты не один на один с проблемой или пациентом», — говорит завотделением.В педиатрии важна не только работа с ребенком, но и общение с его мамой. С этим у молодежи случаются проблемы, признает врач. Здесь одними советами не обойтись, так что наставник дает своего рода мастер-класс.

«Учу личным примером. Если педиатр не может решить какой-то вопрос с мамочкой, он приглашает меня. Я прихожу и сама начинаю прием, веду общение. А педиатр смотрит и учится, как я общаюсь с ребенком, с его родителями. Это очень эффективно», — поясняет Голдобина. Елена Голдобина / Фото: amic.ru

Она подчеркивает, что, по сути, федеральный закон ничего не изменил — лишь юридически узаконил практику, которую применяли годами.

«Традиция наставничества идет издавна. У меня тоже были наставники, хоть это и не было оформлено. Они внесли огромный вклад в мое становление, за что я им очень благодарна. Теперь передаю этот опыт другим», — добавляет завотделением.За время, когда наставничество стали оформлять юридически, в поликлинике через него прошли 17 специалистов — 11 врачей и 6 фельдшеров. Сейчас под крылом наставников два человека — врач и фельдшер.

Везде ли так?

Практика наставничества в медицине работает по всему Алтайскому краю. Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся 1107 специалистов, которые выступают еще и наставниками для молодых коллег.

По краевой инициативе эти сотрудники получают, пусть и скромную, но материальную поддержку — ежемесячно по тысяче рублей "плюсом" к зарплате за каждого подопечного.