Тюменец выиграл суд у маркетплейса и получит 20 айфонов за 100 рублей

12 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

Житель Тюмени одержал победу в судебном процессе против маркетплейса, который отказался выполнить заказ на 20 iPhone, приобретенных по цене всего пять рублей за штуку, сообщает "Мегатюмень".

История началась, когда россиянин обнаружил на торговой площадке технику по бросовым ценам. В его заказе оказалось 30 позиций, включая 20 смартфонов, умные колонки, ТВ-приставки и наушники, общая стоимость которых составила лишь 180 рублей. Продавец отказался исполнять заказ, списав все на техническую ошибку в системе, и вернул покупателю деньги.

«Однако тюменец не остановился на этом и обратился в суд. Его адвокат представил весомые доказательства: кассовые чеки, условия обслуживания маркетплейса и публичную оферту продавца, которые подтверждали законность сделки. Как пояснил истец, техника предназначалась для личного использования и подарков родственникам», – пишет портал.

Первоначально мировой суд встал на сторону маркетплейса, но 7 августа Тюменский районный суд удовлетворил апелляцию. Теперь продавец обязан передать покупателю весь заказанный товар. Дополнительно суд взыскал в пользу истца 10 тысяч рублей моральной компенсации вместо запрашиваемых 50 тысяч.

