Тюменец выиграл суд у маркетплейса и получит 20 айфонов за 100 рублей
Дополнительно суд взыскал в пользу истца 10 тысяч рублей
12 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Житель Тюмени одержал победу в судебном процессе против маркетплейса, который отказался выполнить заказ на 20 iPhone, приобретенных по цене всего пять рублей за штуку, сообщает "Мегатюмень".
История началась, когда россиянин обнаружил на торговой площадке технику по бросовым ценам. В его заказе оказалось 30 позиций, включая 20 смартфонов, умные колонки, ТВ-приставки и наушники, общая стоимость которых составила лишь 180 рублей. Продавец отказался исполнять заказ, списав все на техническую ошибку в системе, и вернул покупателю деньги.
«Однако тюменец не остановился на этом и обратился в суд. Его адвокат представил весомые доказательства: кассовые чеки, условия обслуживания маркетплейса и публичную оферту продавца, которые подтверждали законность сделки. Как пояснил истец, техника предназначалась для личного использования и подарков родственникам», – пишет портал.
Первоначально мировой суд встал на сторону маркетплейса, но 7 августа Тюменский районный суд удовлетворил апелляцию. Теперь продавец обязан передать покупателю весь заказанный товар. Дополнительно суд взыскал в пользу истца 10 тысяч рублей моральной компенсации вместо запрашиваемых 50 тысяч.
09:40:55 12-08-2025
Зачем вообще мировой суд, они боятся принимать какие-либо решения. Не несут ни какой ответственности за свои решения и т.д.
09:40:59 12-08-2025
Суд встал на сторону не порядочного человека. Прям как гопники, за слово надо отвечать. Получит несправедливо счастье, за счёт несчастья других
11:00:36 12-08-2025
Гость (09:40:59 12-08-2025) Суд встал на сторону не порядочного человека. Прям как гопни... Ладно если бы цена была на 20-30% ниже.
Но здесь-то явная ошибка.
Потребительский экстремизм в явном виде. И суд занял не правильную позицию.
Будет справедливо, когда этот тюменец будет продавать машину и скажет покупателю цену "9", покупатель через суд заберет ее за 900 рублей.
11:03:39 12-08-2025
Гость (09:40:59 12-08-2025) Суд встал на сторону не порядочного человека. Прям как гопни... Продавец понес большие убытки. Виновный, какая-нибудь простая девочка менеджер, неправильно выгрузившая цены (например, проставив количество вместо цены), будет выплачивать 3 миллиона убытков. Если слабохарактерная, то и сюициднуться может.
А тюменец этому будет радоваться и суд его поддержал. Тьфу на обоих.
10:00:12 12-08-2025
Хороший прецедент. Это похоже на ценники в магазине, которые типа забыли поменять, взял товар, отстоял очередь, а на кассе узнал, что товар в 2 раза дороже
10:10:50 12-08-2025
Гость (10:00:12 12-08-2025) Хороший прецедент. Это похоже на ценники в магазине, которые... Надо ценник от товара брать с собой на кассу и требовать продать по указанной в ценнике цене..
Но всё будет бесполезно. Вы же не будете из-за 50 рублей (условных) бодаться с привлечением сил и средств.. не говоря уж про суд.
На то весь расчёт сетей... Легальный обман. То ценники "забыли" обновить, то "пересортица"..
12:11:21 12-08-2025
Кто-же-я-такой? (10:10:50 12-08-2025) Надо ценник от товара брать с собой на кассу и требовать про... Было такое несколько раз возвращали деньги без проблем и пробивали по ценнику, максимум 10 минут на это ушло, просто вам лень сказать, что цена не соответствует ценнику и вы не хотите ждать когда вам будут деньги возвращать и вновь пробивать.
11:04:45 12-08-2025
Гость (10:00:12 12-08-2025) Хороший прецедент. Это похоже на ценники в магазине, которые... В вашем вымышленном случае в 2 раза (так сильно цены не меняются, скорее на 10-20%), а там в тысячи раз. Очевидно же что ошибка.
11:57:29 12-08-2025
Гость (11:04:45 12-08-2025) В вашем вымышленном случае в 2 раза (так сильно цены не меня... Очевидно же что ошибка --- даже если так, не покупатель же виноват. Он реально потерял время, на что то рассчитывал, условно стоял на кассе, ему сказали, ты пролетаешь, тут ошибка. Так можно часто кидать, если не будешь следить. Не оказывай услуги, которые не можешь контролировать, так и в банке по ошибке спишут деньги и скажут, ну явная же ошибка, а то, что вкладчик уже получил инсульт, увидев списание, они не при чем, ошибка же
12:55:51 12-08-2025
Гость (11:57:29 12-08-2025) Очевидно же что ошибка --- даже если так, не покупатель же ... Покупатель должен нажиться на чужом горе? "Хорошая" у вас позиция.
Это не какой-то абстрактный жирный маркетплейс деньги потерял.
А конкретный продавец, который ошибся с ценой.
И ему теперь платить эти миллионы из своего кармана.
Справедливо?
13:16:35 12-08-2025
Гость (12:55:51 12-08-2025) Покупатель должен нажиться на чужом горе? "Хорошая" у вас по... Покупатель должен нажиться на чужом горе? --- а клиент, который увидел, что в банке у него по ошибке списали все деньги и умер, так и не узнав, что это просто ошибка, у кого горе? Не надо лепить отмазки, к сожалению и за ошибки приходится платить. Учитесь на чужих ошибках
15:47:42 12-08-2025
Гость (13:16:35 12-08-2025) Покупатель должен нажиться на чужом горе? --- а клиент, кото... При чем тут банк?
Если речь шла про 20 айфонов, которые покупатель решил получить нахаляву.
13:02:17 12-08-2025
Гость (11:04:45 12-08-2025) В вашем вымышленном случае в 2 раза (так сильно цены не меня... В магазине ценники тоже по ошибке менять забывают, так никакого умысла, но нервы людей тратят
12:48:19 12-08-2025
Суд встал на сторону хитрожопика. А ведь кто-то за это заплатит. И ведь не хозяин-миллионер, а скорее всего какая-нибудь девочка-менеджер, допустившая ошибку. Слов нет.
15:26:36 12-08-2025
Гость (12:48:19 12-08-2025) Суд встал на сторону хитрожопика. А ведь кто-то за это запла... А с какой стати это на девочку-менеджера переложат? Суд разве её виновником признал? Хватит фантазировать. А как часто маркетплейсы завлекают - то айфон за 1 р, то айпад. Люди ведутся, тратят время в погоне, а один умник успел. Скорее всего здесь такая история.
14:55:08 12-08-2025
вроде бы все правильно, но как-то плохо пахнет. мужик, как говорится, взаймы взял. как-бы расплачиваться слезами не пришлось...
08:23:34 13-08-2025
Там не девочка косякнула, а сам маркетплейс на букву Я. Программисты что-то накосячили и был масштабный сбой. Так что продавец поди на маркетплейс и переложит затраты.