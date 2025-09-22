"Уборы из фольги держите под рукой". Ученые сообщили об усилении солнечного ветра

Вспышечная активность на Солнце 22 сентября будет низкой

22 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о повышенной скорости солнечного ветра в ближайшие два дня. Ученые уточняют, что сильный поток плазмы может сказаться на геомагнитной обстановке, вызвав помехи связи и колебания в работе техники.

«У кого есть головные уборы из фольги, держите под рукой. У кого нет, не расстраивайтесь – они все равно не помогают)», – иронично отмечают ученые.

Публикацию сопроводили символом ")", который в интернет-среде принято трактовать как знак шутки и позитивного настроя.

Солнечный ветер представляет собой постоянный поток ионизированных частиц, исходящих от Солнца. Он переносит солнечное магнитное поле по всей Солнечной системе, вызывая как завораживающие явления вроде полярных сияний, так и геомагнитные бури, способные влиять на связь и электросети.