На Алтае запечатлели "кровавое" лунное затмение прошедшей ночью. Фото

В этом году такое явления происходило два раза - 14 марта и 8 сентября, следующее будет 3 марта 2026 года

08 сентября 2025, 07:26, ИА Амител

Лунное затмение / Фото: amic.ru

Жители Алтая в ночь на 8 сентября смогли наблюдать и запечатлеть редкое небесное явление – лунное затмение. На снимках видно, как Луна постепенно окрашивается в темно-красный цвет и скрывается в тени Земли. В ясную ночь зрелище выглядело особенно завораживающе, а кадры с затмением получились атмосферными даже на камеру смартфона.

Астрономы поясняют, что подобные явления происходят несколько раз в год, но хорошо видны лишь в определенных регионах. На этот раз повезло жителям Алтайского края. Небесная тень закрыла часть диска Луны, и явление можно было наблюдать невооруженным глазом более часа.

Для жителей Алтая ночь стала не только свидетелем красивого астрономического события, но и поводом выйти во двор и поделиться впечатлениями в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня жители Алтайского края, Республики Алтай и других регионов России наблюдали июньское полнолуние, которое называют "клубничная луна".