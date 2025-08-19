Он обучал людей разным сверхспособностям

19 августа 2025, 13:13, ИА Амител

Артур Микберидзе / Фото: vk.com/artur_mikaberidze

Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" Артур Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде при падении с мотоцикла, сообщает Mash.

«Причина его ухода – тяжелая травма легких после падения. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Все произошло слишком быстро», – рассказала жена экстрасенса.

По ее словам, они жили в Таиланде, потому что там их "поддерживала сама Вселенная".

Микберидзе вместе с супругой обучал людей разным сверхспособностям и ченнелингу (связи с высшими силами и ангелами).

