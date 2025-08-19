Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" непредсказуемо погиб в ДТП в Таиланде
Он обучал людей разным сверхспособностям
19 августа 2025, 13:13, ИА Амител
Артур Микберидзе / Фото: vk.com/artur_mikaberidze
Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" Артур Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде при падении с мотоцикла, сообщает Mash.
«Причина его ухода – тяжелая травма легких после падения. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Все произошло слишком быстро», – рассказала жена экстрасенса.
По ее словам, они жили в Таиланде, потому что там их "поддерживала сама Вселенная".
Микберидзе вместе с супругой обучал людей разным сверхспособностям и ченнелингу (связи с высшими силами и ангелами).
Ранее умерла участница "Битвы экстрасенсов" Алла Роттер.
13:22:01 19-08-2025
Чужая судьба за ваши деньги, открытая книга. Своя судьба потёмки.
13:40:30 19-08-2025
Прокляли 100%
13:48:20 19-08-2025
А чё он там своими экстрасенсорными способностями не мог чёли во Вселенной пошарить чё каво там по происшествиям в этом году? Понтовался понтовался и убрался как обычный мотохруст. Своей смертью он практически подорвал верю людей в Сверхестественное. И как теперь остальным экстрасенсам верить? Никак.
14:44:16 19-08-2025
Гость (13:48:20 19-08-2025) А чё он там своими экстрасенсорными способностями не мог чёл... Вам же написали: НЕПРЕДСКАЗУЕМО погиб!))