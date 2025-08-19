НОВОСТИПроисшествия

Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" непредсказуемо погиб в ДТП в Таиланде

Он обучал людей разным сверхспособностям

19 августа 2025, 13:13, ИА Амител

Артур Микберидзе / Фото: vk.com/artur_mikaberidze
Участник двух сезонов "Битвы экстрасенсов" Артур Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде при падении с мотоцикла, сообщает Mash.

«Причина его ухода – тяжелая травма легких после падения. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Все произошло слишком быстро», – рассказала жена экстрасенса.

По ее словам, они жили в Таиланде, потому что там их "поддерживала сама Вселенная".

Микберидзе вместе с супругой обучал людей разным сверхспособностям и ченнелингу (связи с высшими силами и ангелами).

Ранее умерла участница "Битвы экстрасенсов" Алла Роттер.

ДТП Тайланд

Комментарии

Avatar Picture
ВВП

13:22:01 19-08-2025

Чужая судьба за ваши деньги, открытая книга. Своя судьба потёмки.

  

Avatar Picture
Гость

13:40:30 19-08-2025

Прокляли 100%

  

Avatar Picture
Гость

13:48:20 19-08-2025

А чё он там своими экстрасенсорными способностями не мог чёли во Вселенной пошарить чё каво там по происшествиям в этом году? Понтовался понтовался и убрался как обычный мотохруст. Своей смертью он практически подорвал верю людей в Сверхестественное. И как теперь остальным экстрасенсам верить? Никак.

  

Avatar Picture
Гость

14:44:16 19-08-2025

Гость (13:48:20 19-08-2025) А чё он там своими экстрасенсорными способностями не мог чёл... Вам же написали: НЕПРЕДСКАЗУЕМО погиб!))

  

