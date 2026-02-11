Ученые и эксперты расскажут садоводам и фермерам Барнаула, как вырастить богатый урожай

Компания "Агроном" проведет второй форум-выставку, где производители представят новинки для дачи и огорода, а селекционеры дадут полезные советы

Форум-выставка "Сибирский Агроном" / Фото: компания "Агроном"

Чтобы вырастить хороший урожай, нужны не только земля и семена, но и знания. 12, 13 и 14 февраля 2026 года в Барнауле снова пройдет форум-выставка "Сибирский агроном", который объединит садоводов, экспертов и производителей сельхозпродукции.

О чем там расскажут?

Известные российские ученые и селекционеры, агроблогеры и эксперты со всей России расскажут, как вырастить богатый и экологически чистый урожай.

Также на площадке разместят выставочные стенды с новинками: семенами, грунтом, парниками и инструментом. Гости пообщаются с производителями сельхозтоваров, узнают о современных решениях для дачи и огорода и смогут задать вопросы специалистам.

Кто организует форум?

Организатор — "Агроном", сеть хозмаркетов для садоводов в Барнауле и Алтайском крае. Именно эта компания 27 лет назад внесла вклад в развитие сельского хозяйства, создав парники с вшитыми дугами и линейке "Чудотеплица", которые знают по всей России и в странах СНГ. Сегодня это не просто сеть магазинов, а сообщество более чем с 40 тысячами активных клиентов. По просьбам покупателей команда решила вновь провести форум-выставку, чтобы объединить партнеров, экспертов и тех, кто увлечен земледелием.

О том, как прошел форум в прошлый раз, смотрите по ссылке.

Где и когда пройдет мероприятие?

В Барнауле 12, 13 и 14 февраля 2026 года в концертном зале института культуры на проспекте Ленина, 66.

Вход по билетам. Чтобы стать участником форума-выставки, приходите в любой хозмаркет "Агроном" и записывайтесь. Подробнее о цене билета и условиях — на сайте. Вход для клиентов компании "Агроном" бесплатный.

Форум "Сибирский агроном"

Адрес: пр. Ленина, 66 (концертный зал АГИК)

