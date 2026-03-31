Депутат напомнил о запрете жарить шашлыки на балконах и во дворах

Разведение открытого огня в квартирах и местах общего пользования недопустимо

31 марта 2026, 08:45, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Сергей Колунов напомнил россиянам о запрете жарки шашлыков на балконах, в квартирах и на территории дворов многоэтажных домов, сообщает ТАСС.

«Весна радует нас весьма теплой и сухой погодой. В этой связи крайне важно помнить, что разведение огня в квартире и местах общего пользования недопустимо. Ни в коем случае не должно быть шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов!» — подчеркнул Колунов.

Приготовление шашлыка предполагает использование открытого огня, что является нарушением правил пожарной безопасности, если происходит в неположенном месте.

За шашлык на балконе (включая балконы общего пользования) гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Такие санкции применяются, даже если разведение огня не привело к ущербу имуществу.

Колунов также напомнил, что разводить огонь разрешается на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и только в специально оборудованных местах.