Депутат напомнил о запрете жарить шашлыки на балконах и во дворах
Разведение открытого огня в квартирах и местах общего пользования недопустимо
31 марта 2026, 08:45, ИА Амител
Депутат Сергей Колунов напомнил россиянам о запрете жарки шашлыков на балконах, в квартирах и на территории дворов многоэтажных домов, сообщает ТАСС.
«Весна радует нас весьма теплой и сухой погодой. В этой связи крайне важно помнить, что разведение огня в квартире и местах общего пользования недопустимо. Ни в коем случае не должно быть шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов!» — подчеркнул Колунов.
Приготовление шашлыка предполагает использование открытого огня, что является нарушением правил пожарной безопасности, если происходит в неположенном месте.
За шашлык на балконе (включая балконы общего пользования) гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Такие санкции применяются, даже если разведение огня не привело к ущербу имуществу.
Колунов также напомнил, что разводить огонь разрешается на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и только в специально оборудованных местах.
09:12:48 31-03-2026
Яйца, депутат, Онищенко с Дерибаской, могилы залитые водой - чё, конец света?
09:28:54 31-03-2026
Курение происходит путём поджёга сигареты открытым пламенем, что влечёт административную ответственность по той же статье. Всех курильщиков штрафовать!
09:52:57 31-03-2026
на балконе жарить шашлык? это прям новый сюжет к книжке Остера "Вредные советы"
лично не видел, не пробовал, благодарю за тему, надо попробовать.
20:53:18 31-03-2026
Musik (09:52:57 31-03-2026) на балконе жарить шашлык? это прям новый сюжет к книжке Осте... "Грузияфильм", семидесятые годы прошлого века. Короткометражка про дедушку, который приехал к детям в Тбилиси.
12:30:58 31-03-2026
Жарим и дома, и на балконе электрошашлычницей, очень вкусно. Аромат, правда, соседей раздражает, им тоже шашлыка хочется, но на этот случай штрафа и закона нет.
12:42:26 31-03-2026
Гость (12:30:58 31-03-2026) Жарим и дома, и на балконе электрошашлычницей, очень вкусно.... У вас эрзац шашлыка получается...
20:57:45 31-03-2026
Не, ну а во дворе-то почему нельзя? Кругом нет горючки, машин. Асфальтированная площадка. Лавочки. Пожарил шашлыков, купленных в магазине, угостил друзей, соседей. Посидели на солнышке, возможно, даже выпили без излишеств. В чём страшный криминал?
01:51:41 01-04-2026
Кхм... (20:57:45 31-03-2026) Не, ну а во дворе-то почему нельзя? Кругом нет горючки, маш... Плебс должен платить! Всегда и за всё. Этот мир не для его удовольствия, а для господ. Подход кратко такой.
22:45:13 31-03-2026
ну так то жарят и жарят, никакого контроля нет, смысл в законе исчезает