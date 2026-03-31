Уполномоченный по защите права предпринимателей подчеркнул: общественные интересы в этом вопросе важнее экономического эффекта (хотя баланс и необходим)

31 марта 2026, 08:30, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов — "категорический противник" вейпов и электронных сигарет и поддерживает дополнительные ограничения на продажу данных товаров. Об этом он сообщил журналистам 30 марта во время презентации доклада о работе за 2025 год.

Омбудсмен отмечает: будучи врачом по образованию, он выступает резко против данной пагубной привычки из-за наличия в наполнении вейпов массы неизвестных веществ.

«Если [вейпы и электронные сигареты] будут запрещены или ограничены еще строже, чем табак, это будет абсолютно правильно», — убежден Осипов.

При этом уполномоченный подчеркнул: в вопросе ограничения или запрета продажи вышеописанных товаров нужно искать и баланс.

«Эта тема не настолько актуальна, как торговля табачными изделиями либо алкоголем», — отметил омбудсмен.

Что же касается последствий потенциального запрета, то при изучении данной проблемы, по словам Осипова, нужно учитывать здоровье, в особенности несовершеннолетних, оно все же важнее потенциального влияния этой меры на экономику.

Напомним, не так давно стало известно о том, что полный запрет на продажу в России вейпов и электронных сигарет получил поддержку в Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сообщили источники "Ведомостей". Согласно сведениям издания, за этим последует разработка соответствующего законопроекта.