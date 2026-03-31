Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов убежден: увеличение времени продажи до 23:00 позволит полностью искоренить "наливайки"

31 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Презентация доклада Андрея Осипова 30 марта / Фото: аппарат уполномоченного по защите права предпринимателей в Алтайском крае

Хотя время продажи алкоголя в Алтайском крае в 2024 году и увеличили, активнее покупать его в 2025-м жители региона не стали. Об этом 30 марта заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов во время открытой презентации доклада о своей работе за 2025 год.

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, основной задачей продления времени продажи алкоголя была борьба с торговлей контрафактом. И "обеление" рынка спиртного за счет увеличения времени легальной продажи не привело даже к минимальному росту спроса, хотя этого очень опасались некоторые общественники. Омбудсмен подчеркнул: он убежден, что его позиция по вопросу времени продажи — поддержка продления — была абсолютно правильной.

Более того: по оценке Осипова, дальнейшее увеличение времени до 23:00 согласно федеральному "лимиту", могло дать собственные положительные результаты. Однако в Алтайском крае часы продажи алкоголя решено было сделать параллельными краевому закону о тишине, запрещающему шум после 22:00.

«У нас было полностью обоснованное предложение — нам надо следовать федеральной норме — и тогда мы темы "наливаек" хороним вообще», — заявил бизнес-омбудсмен.

Под "наливайками" подразумеваются различные магазины, отпускающие спиртное допоздна или круглосуточно за счет мимикрии под кафе или бар. Обычно для этого в заведении устанавливают несколько столиков.

Напомним, вместе с продлением продажи алкоголя в Алтайском крае в 2024 году по таким заведениям нанесли еще один удар: "наливайки" больше не могут работать в жилых домах, если не являются полноценными кафе или ресторанами, с собственными кухней, меню и иными отличительными признаками.

Напомним, в соседней Республике Алтай на протяжении всего 7 апреля во Всемирный день здоровья полностью запретят продажу алкоголя. При этом с 1 марта в силу вступили новые правила торговли спиртным в регионе, согласно которым в выходные и праздничные дни приобрести его будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику.