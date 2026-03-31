Часы дольше, литры — те же. Продление продажи спиртного на Алтае не сделало его популярнее
Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов убежден: увеличение времени продажи до 23:00 позволит полностью искоренить "наливайки"
31 марта 2026, 08:00, ИА Амител
Хотя время продажи алкоголя в Алтайском крае в 2024 году и увеличили, активнее покупать его в 2025-м жители региона не стали. Об этом 30 марта заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов во время открытой презентации доклада о своей работе за 2025 год.
Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, основной задачей продления времени продажи алкоголя была борьба с торговлей контрафактом. И "обеление" рынка спиртного за счет увеличения времени легальной продажи не привело даже к минимальному росту спроса, хотя этого очень опасались некоторые общественники. Омбудсмен подчеркнул: он убежден, что его позиция по вопросу времени продажи — поддержка продления — была абсолютно правильной.
Более того: по оценке Осипова, дальнейшее увеличение времени до 23:00 согласно федеральному "лимиту", могло дать собственные положительные результаты. Однако в Алтайском крае часы продажи алкоголя решено было сделать параллельными краевому закону о тишине, запрещающему шум после 22:00.
«У нас было полностью обоснованное предложение — нам надо следовать федеральной норме — и тогда мы темы "наливаек" хороним вообще», — заявил бизнес-омбудсмен.
Под "наливайками" подразумеваются различные магазины, отпускающие спиртное допоздна или круглосуточно за счет мимикрии под кафе или бар. Обычно для этого в заведении устанавливают несколько столиков.
Напомним, вместе с продлением продажи алкоголя в Алтайском крае в 2024 году по таким заведениям нанесли еще один удар: "наливайки" больше не могут работать в жилых домах, если не являются полноценными кафе или ресторанами, с собственными кухней, меню и иными отличительными признаками.
Напомним, в соседней Республике Алтай на протяжении всего 7 апреля во Всемирный день здоровья полностью запретят продажу алкоголя. При этом с 1 марта в силу вступили новые правила торговли спиртным в регионе, согласно которым в выходные и праздничные дни приобрести его будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику.
08:28:11 31-03-2026
Не может быть! Нужно быть гением чтобы это понять.
09:00:50 31-03-2026
Осталось сделать с 8 утра.
12:49:43 31-03-2026
Гость (09:00:50 31-03-2026) Осталось сделать с 8 утра.... Так и должно быть! Пенсы ходят в 8 утра по магазинам. Зато в часы пик, вечером сидят у телевизоров и не создают очереди. Всем хорошо.
09:32:06 31-03-2026
Чтоб выйти из запоя , в него войти надо, а у нас денег нет.
10:44:36 31-03-2026
Ну да, купят бутылочку в 22:10, а в 22:30 могут захотеть взять в руки перфоратор и повесить обещанную 5 лет назад жене картину . И чтобы "Мишки в сосновом лесу" располагались прямо на стене с соседями.)))
Ну да, купят бутылочку в 22:10, а в 22:30 могут захотеть взять в руки перфоратор и повесить обещанную 5 лет назад жене картину . И чтобы "Мишки в сосновом лесу" располагались прямо на стене с соседями.)))
12:13:32 31-03-2026
Это так, но хозяева Наливаек против. Нет ли таких среди депутатов? Не они ли лоббируют запрет легальной продажи в сетевых магазинах до 23х?
Это так, но хозяева Наливаек против. Нет ли таких среди депутатов? Не они ли лоббируют запрет легальной продажи в сетевых магазинах до 23х?
13:32:33 31-03-2026
Просто самогону стали больше гнать.