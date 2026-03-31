Яйца дорожают перед Пасхой. Что происходит с ценами в Алтайском крае

В Барнауле десяток подорожал почти на 13 рублей, а кондитеры уже считают расходы

31 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Яйца в магазине / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае с начала 2026 года выросли цены на яйца. По данным Алтайкрайстата, рост составил около 15%, а десяток подорожал почти на 13 рублей — до 96 рублей. На фоне этого Федеральная антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой. Ведомство заявило, что готово реагировать на случаи недобросовестной ценовой политики, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Бизнес ощущает рост себестоимости

Повышение цен особенно чувствительно для пекарей и кондитеров, где яйца — один из ключевых ингредиентов. Владелица сети кондитерских в Барнауле Алла Гефке говорит, что рост цен — не новый, но ощутимый тренд.

«Сейчас мы покупаем яйца по 9 рублей за штуку. Еще месяц-полтора назад это было 7–7,5 рубля, летом — в районе 6–6,5. Конечно, рост есть, но это происходит каждый год. И это связано не только с Пасхой. Это, скорее, общий процесс — производительность птицефабрик, сезонность, логистика», — поясняет она.

При этом бизнес старается минимизировать зависимость от колебаний.

«Мы уже давно перешли на бутилированные яйца — это пастеризованный белок и желток. Это и безопаснее, и стабильнее для производства. Сырые яйца используем только в бисквитах, и их доля не такая большая. Поэтому для нас рост цен не критичный, но, конечно, мы его учитываем», — добавляет предприниматель.

Оптовый рынок живет по своим правилам

Ситуация с ценами усложняется тем, что регулирование касается в основном розницы, тогда как оптовый сегмент остается более свободным. Владелец и гендиректор кондитерской фабрики "Господарь" Сергей Сурмач отмечает, что это приводит к неожиданным перекосам.

«ФАС предупреждает розничные сети, чтобы они не повышали цены. Но никаких ограничений по оптовым ценам нет. Получается, что сети сдерживают стоимость на полке, а затем отыгрываются на оптовых покупателях. Иногда это приводит к абсурдным ситуациям», — говорит он.

По его словам, рынок уже сталкивался с подобными случаями.

«У нас в прошлом году была ситуация, когда оптовые цены фактически сравнялись с розничными в дискаунтерах. Нам было проще купить яйца в магазине, чем брать их оптом. Это, конечно, выглядит как игра в кошки-мышки между участниками рынка», — добавляет Сергей Сурмач.

Резких скачков не ждут

Традиционно спрос на яйца растет перед Пасхой и Новым годом. В прошлом году в этот период десяток стоил около 99 рублей — даже немного дороже, чем сейчас. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает, что серьезных скачков цен ожидать не стоит.

«Если смотреть год к году, рост связан с тарифами, стоимостью кормов, логистикой, оборудованием. Но это не те затраты, которые резко меняются от недели к неделе. Тарифы утверждаются заранее и корректируются один-два раза в год», — поясняет Дмитрий Востриков.

По его словам, рынок достаточно инерционный.

«Поэтому говорить о резких скачках в короткий период не приходится. Как правило, такие изменения происходят постепенно, без резких колебаний», — добавил эксперт.

Рост цен на яйца может сказаться и на других товарах — прежде всего, на выпечке, десертах и соусах. Кроме того, регулятор уже обратил внимание на сливочное масло и кондитерские изделия, спрос на которые традиционно увеличивается перед Пасхой.