Яйца дорожают перед Пасхой. Что происходит с ценами в Алтайском крае

В Барнауле десяток подорожал почти на 13 рублей, а кондитеры уже считают расходы

31 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Яйца в магазине / Фото: создано в нейросети ChatGPT
В Алтайском крае с начала 2026 года выросли цены на яйца. По данным Алтайкрайстата, рост составил около 15%, а десяток подорожал почти на 13 рублей — до 96 рублей. На фоне этого Федеральная антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой. Ведомство заявило, что готово реагировать на случаи недобросовестной ценовой политики, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Бизнес ощущает рост себестоимости

Повышение цен особенно чувствительно для пекарей и кондитеров, где яйца — один из ключевых ингредиентов. Владелица сети кондитерских в Барнауле Алла Гефке говорит, что рост цен — не новый, но ощутимый тренд.

«Сейчас мы покупаем яйца по 9 рублей за штуку. Еще месяц-полтора назад это было 7–7,5 рубля, летом — в районе 6–6,5. Конечно, рост есть, но это происходит каждый год. И это связано не только с Пасхой. Это, скорее, общий процесс — производительность птицефабрик, сезонность, логистика», — поясняет она.

При этом бизнес старается минимизировать зависимость от колебаний.

«Мы уже давно перешли на бутилированные яйца — это пастеризованный белок и желток. Это и безопаснее, и стабильнее для производства. Сырые яйца используем только в бисквитах, и их доля не такая большая. Поэтому для нас рост цен не критичный, но, конечно, мы его учитываем», — добавляет предприниматель.

Оптовый рынок живет по своим правилам

Ситуация с ценами усложняется тем, что регулирование касается в основном розницы, тогда как оптовый сегмент остается более свободным. Владелец и гендиректор кондитерской фабрики "Господарь" Сергей Сурмач отмечает, что это приводит к неожиданным перекосам.

«ФАС предупреждает розничные сети, чтобы они не повышали цены. Но никаких ограничений по оптовым ценам нет. Получается, что сети сдерживают стоимость на полке, а затем отыгрываются на оптовых покупателях. Иногда это приводит к абсурдным ситуациям», — говорит он.

По его словам, рынок уже сталкивался с подобными случаями.

«У нас в прошлом году была ситуация, когда оптовые цены фактически сравнялись с розничными в дискаунтерах. Нам было проще купить яйца в магазине, чем брать их оптом. Это, конечно, выглядит как игра в кошки-мышки между участниками рынка», — добавляет Сергей Сурмач.

Резких скачков не ждут

Традиционно спрос на яйца растет перед Пасхой и Новым годом. В прошлом году в этот период десяток стоил около 99 рублей — даже немного дороже, чем сейчас. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает, что серьезных скачков цен ожидать не стоит.

«Если смотреть год к году, рост связан с тарифами, стоимостью кормов, логистикой, оборудованием. Но это не те затраты, которые резко меняются от недели к неделе. Тарифы утверждаются заранее и корректируются один-два раза в год», — поясняет Дмитрий Востриков.

По его словам, рынок достаточно инерционный.

«Поэтому говорить о резких скачках в короткий период не приходится. Как правило, такие изменения происходят постепенно, без резких колебаний», — добавил эксперт.

Рост цен на яйца может сказаться и на других товарах — прежде всего, на выпечке, десертах и соусах. Кроме того, регулятор уже обратил внимание на сливочное масло и кондитерские изделия, спрос на которые традиционно увеличивается перед Пасхой.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Комментарии 17

Гость

09:09:10 31-03-2026

Для меня, как и для Бога, придуманные человеками пасхи до лампочки, пусть тухнут яйца на полках в магазинах.

Гость

09:12:06 31-03-2026

Всегда интересно. Когда говорят про цены на яйца, что имеют ввиду? Там 4 ходовых категории и все по довольно разным ценам. Вчера, кстати, купил по 7.90 в известной сети, и не парюсь.

Гость

09:23:28 31-03-2026

Гость (09:12:06 31-03-2026) Всегда интересно. Когда говорят про цены на яйца, что имеют... Месяц назад они там стоили 6,90.

Гость

10:08:21 31-03-2026

Гость (09:23:28 31-03-2026) Месяц назад они там стоили 6,90.... Два рубля вам погоду сделали?

Гость

10:24:12 31-03-2026

Гость (10:08:21 31-03-2026) Два рубля вам погоду сделали?... За 2 десятка. Да.

Гость

10:39:50 31-03-2026

Гость (10:24:12 31-03-2026) За 2 десятка. Да. ... 7,90 -6,90=1 р х20 =20р. Пачка сигарет в 19 раз дороже.

Гость

10:45:32 31-03-2026

Гость (10:39:50 31-03-2026) 7,90 -6,90=1 р х20 =20р. Пачка сигарет в 19 раз дороже.... Наверное все таки в 10 раз, криворукий.

Гость

10:47:14 31-03-2026

Гость (10:39:50 31-03-2026) 7,90 -6,90=1 р х20 =20р. Пачка сигарет в 19 раз дороже.... В очередной уже раз - да, двадцать и даже сто рублей, заплаченные разово, погоды, безусловно, не сделают. Но вы как обычно забываете, что дорожают не только лишь яйца. А вот когда вы абсолютно за все заплатите на 10-20% больше, это уже ой как ощутимо, ибо рубли сразу же превращаются в тысячи. А зп как была, так и осталась. ЗЫ Вот бы мне жизнь мерить чьими-то пачками сигарет)

Гость

10:49:10 31-03-2026

Гость (10:39:50 31-03-2026) 7,90 -6,90=1 р х20 =20р. Пачка сигарет в 19 раз дороже.... Зато половинку хлеба можно купить за 20р. Так что иди со своими сигаретами сам знаешь куда.

Гость

10:55:17 31-03-2026

Гость (10:39:50 31-03-2026) 7,90 -6,90=1 р х20 =20р. Пачка сигарет в 19 раз дороже.... Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. (с)
Провидец был.

Гость

14:26:24 31-03-2026

Гость (10:08:21 31-03-2026) Два рубля вам погоду сделали?... Яйца идут и в выпечку,и в кондитерские изделия,и яичную лапшу,и в колбасу и т.д. Соответственно дорожает ВСЕ!

Musik

09:34:36 31-03-2026

если христиане - просто в Храм сходите.
если нет - чего паритесь?

Гость

18:06:52 31-03-2026

Musik (09:34:36 31-03-2026) если христиане - просто в Храм сходите.если нет - чего п... люблю яичницу с помидоркой с утра - а почему я должен платить больше из-за чужого праздника?

Гость

09:57:33 31-03-2026

Ладно дорожают, в Ярче их вообще нет. Это не саботаж?

Гость

10:31:00 31-03-2026

Гость (09:57:33 31-03-2026) Ладно дорожают, в Ярче их вообще нет. Это не саботаж?... Да вроде вчера были... И да, в плане подтоварки Ярче магазин странный - продавцы заказ не делают, и что им привезут, не знают.

Гость

10:38:00 31-03-2026

Гость (09:57:33 31-03-2026) Ладно дорожают, в Ярче их вообще нет. Это не саботаж?... В Ярче нет только С2. Вернее, они есть, но помещены в коробочки С1 и соответственно промаркерованы. В коробках С0 прежние С1. Ну, молоко же тоже раньше продавалось по 1л, теперь 0,9 или даже 0,85. Яйца уменьшили в размерах, а цену увеличили на 10%.

Гость

12:19:24 31-03-2026

Так а чо там с угрозами не допустить подорожания перед Пасхой? Привычно обделались?

