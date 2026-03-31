Онищенко поддержал переход на шестидневную рабочую неделю по 12 часов

Академик согласился с предложением бизнесмена Олега Дерипаски, но с оговоркой: такой график должен быть обоснованным

31 марта 2026, 07:36, ИА Амител

Мужчина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости высказался в поддержку идеи перехода ряда отраслей на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести такой график (с 08:00 до 20:00), чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".

«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — сказал Онищенко.

По его словам, на шестидневный график по 12 часов могли бы перейти отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими.

При этом академик подчеркнул, что люди должны получать компенсацию и иметь максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня.

По мнению Онищенко, чтобы Россия "не упала в рецессию", необходимо работать.