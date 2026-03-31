Онищенко поддержал переход на шестидневную рабочую неделю по 12 часов
Академик согласился с предложением бизнесмена Олега Дерипаски, но с оговоркой: такой график должен быть обоснованным
31 марта 2026, 07:36, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости высказался в поддержку идеи перехода ряда отраслей на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести такой график (с 08:00 до 20:00), чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — сказал Онищенко.
По его словам, на шестидневный график по 12 часов могли бы перейти отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими.
При этом академик подчеркнул, что люди должны получать компенсацию и иметь максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня.
По мнению Онищенко, чтобы Россия "не упала в рецессию", необходимо работать.
07:41:50 31-03-2026
А почему не на 7-мидневную рабочую неделю и по 14 рабочих часов- итого 14 час работа + обед и дорога на работу и с работы 2 час. и хорошо восстановиться могут целых 8 час на сон.
08:16:52 31-03-2026
Гость (07:41:50 31-03-2026)
Дойдёт и до этого!...
07:43:45 31-03-2026
Пусть на ринге встретится с представителями идеи трехдневной недели, а мы посмотрим!
07:48:07 31-03-2026
Еще появился один с опухшим мозгом.
07:58:04 31-03-2026
и обязательно за хрючево, ну чтобы по дороге на работу штаны не спали
08:42:14 31-03-2026
Гость (07:58:04 31-03-2026)
Зачем штаны? Набедренной повязки хватит. Штаны это признак свободного человека
11:08:59 31-03-2026
Гость (08:42:14 31-03-2026) Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Так, что, без штанов- никак.
08:04:37 31-03-2026
Мобилизацию обьявляет Верховный Главнокомандующий и несет ответственность за ее результаты.
А кто такие эти двое?
08:16:38 31-03-2026
Musik (08:04:37 31-03-2026) Представители капитализма - государственного и частного.
08:19:10 31-03-2026
Musik (08:04:37 31-03-2026) Сегодня, как выясняется, ни кто ни за что ответственность не несёт!....
Главное что бы мы жили на работе! И зарплату не просили!
Да здравствует рабовладение!!!....
Главное что бы мы жили на работе! И зарплату не просили!
Да здравствует рабовладение!!!....
08:34:29 31-03-2026
У меня встречное предложение. Даже два. Во-первых, поднимать экономику пусть бегут те, кто ее уронил. Хочет Дерипаска ее поднять? Велкам, пусть отдаст в бюджет все свои денежки. Для начала. Во-вторых - хочет Онищенко движухи, скучно ему? Ну так пусть валит работать так, как написал. Не может? То есть работать должны все, кроме них? Не, ребят, так вы корову не продадите. Хорошо устроились - они роняют, а поднимать должны мы. Им скучно, но обеспечивать им движуху опять же должны мы.
08:39:13 31-03-2026
Дерипаска не это имел ввиду, про компенсацию и возможность для восстановления у него ничего не сказано, только про сплоченность, ну и само собой за тарелку супа
08:43:45 31-03-2026
И как при таком подходе в стране произойдет демографический взрыв? Реально люди с головой не дружат
08:55:14 31-03-2026
Гость (08:43:45 31-03-2026) А он что, кому-то нужен, этот взрыв?.. Разве что на словах. Но если внимательно посмотреть, что они делают, то как-то эти действия очень сильно расходятся с декларируемыми целями, не находите?
12:34:16 31-03-2026
Гость (08:43:45 31-03-2026) Выделят пять минут в обед на взрывные работы)))
08:49:05 31-03-2026
Геннадий Онищенко - известный флюгер, откуда деньгами пахнет, он туда нос свой и поворачивает.. ))) Пообещайте ему что-нибудь и он будет настаивать на 20 часовом рабочем дне.
А вообще обидно за завоевания Великого Октября - мы все спустили коту под хвост.
08:51:29 31-03-2026
Работаю на себя по 12 часов на производстве и бывает 7 дней в неделю! Это нормально! Можно и 14 людям работать, но оплачиваться это должно достойно! А кто ноет пусть идёт на 4 часа и 4 дня в неделю за МРОТ! Как потопаешь так и полопаешь!
09:01:22 31-03-2026
Екх (08:51:29 31-03-2026) В том и дело, про увеличение рабочего времени они сказали, а про увеличение ЗП молчат, understand?
09:12:14 31-03-2026
Екх (08:51:29 31-03-2026) Так это... вам кто сказал, что предлагаемый график будет хорошо оплачиваться? Или вообще оплачиваться? Предложили просто поработать, и все. Если платить как надо, то профита работодателю от такой работы не будет.
11:17:14 31-03-2026
Екх (08:51:29 31-03-2026) Не, ну если это будет по желанию, то пусть будет конечно!
21:28:33 31-03-2026
Екх (08:51:29 31-03-2026) Вы не в курсе, что в нас большинство работает за МРОТ и не по четыре часа по четыре дня , а восемь часов и пять дней в неделю
11:16:44 02-04-2026
Екх (08:51:29 31-03-2026) Ну так небольшая деталь - вы работаете НА СЕБЯ, и что заработали, то ваше, и остановиться вы можете, когда захотите, а то что предлагает Дерипаска - это не совсем тот компот... И про патриотизм не нужно рассказывать.
10:00:17 31-03-2026
Недавно же на 4 дневную предлагали. Как то бы им там опеделиться. Или это раскол элит?
10:04:17 31-03-2026
Тут же на ветке новость "Российские компании готовятся к трехдневной рабочей неделе"
10:50:05 31-03-2026
Ну, онищенко может и 12 часов молотить языком. А дерипаска-козёл.
11:08:20 31-03-2026
а может крепостное право вернуть сразу?
11:45:15 02-04-2026
Знакомая работала месяц с 7 до 19 при 6 дневке. Вот что рассказывает. Подъем в 5ч. Санитарно-гигиенические процедуры, привести себя в порядок, кофе/чай, в 6 ч выход и на маршрутку. Домой приезжала после 20ч. Надо было зайти в магазин за продуктами, что-то сварить на ужин и на завтра (обед брала с собой). Приготовить свежую одежду на следующий день. Принять душ, потом время на сушку длинных волос. Сон. Но она настолько уставала, что вскоре начались проблемы, не могла сразу уснуть. Ещё у неё было преимущество, отсутствие семьи и домашних животных. То есть никаких забот о детях и муже, котиках, собачках. В единственный выходной стирка, глажка и уборка. Хотя всё равно, по её словам, за эти 30 дней довольно запустила домашнее хозяйство. В итоге получила 1,5 МРОТа и прекратила эксперимент. Надо заметить, что мы её в тот период просто потеряли, потому что она даже на звонки отвечала редко, не было сил поддерживать социальные связи.