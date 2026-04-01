Правила выдачи займов и рассрочек значительно изменят, а для собачьих площадок введут единый национальный стандарт

01 апреля 2026, 06:10, ИА Амител

Апрель принесет россиянам немало серьезных изменений в законодательстве. Большая их часть касается кредитной сферы: меняются условия оформления сразу нескольких видов займов. Для одних процесс станет проще, а для других он и вовсе окажется недоступен. Кроме того, более 4 млн россиян смогут рассчитывать на прибавку к пенсии. А еще в стране появится новый ГОСТ, который касается собак.

1 Индексация социальных пенсий Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,8%. Напомним, этот вид выплат в России получают инвалиды всех групп и дети, потерявшие кормильца. Кроме того, соцпенсию назначают россиянам, которые достигли пенсионного возраста, но за время трудовой деятельности не успели набрать минимальное количество баллов для назначения страховой пенсии. Сколько повышение в рублях, сказать трудно: каждый конкретный случай индивидуален. Размер социальной пенсии отличается в зависимости от основания, на котором ее назначили. К примеру, инвалиды I группы и дети-инвалиды будут получать чуть больше 22 тысяч рублей, инвалиды II группы — 9,4 тысячи рублей, а инвалиды III группы — 8 тысяч рублей. Кроме того, на 6,8% проиндексируют и государственное пенсионное обеспечение. Его получают: участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда";

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;

бывшие работники летно-испытательных составов. Всего апрельская индексация затронет порядка 4,3 млн россиян.

2 Правила денежных переводов С апреля ужесточаются правила перевода денежных средств. Но речь идет не обо всех банковских операциях, а лишь о случаях, когда деньги поступают в бюджет или на казначейские счета. В первую очередь это касается уплаты налогов и обязательных платежей. Реквизиты плательщика теперь нужно будет заполнять более подробно. Инициалы не подойдут — нужны полные имя, фамилия и отчество. Кроме того, если перевод совершает индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус или глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), нужно будет еще и обозначить свой статус. Появится и раздел "Фактический плательщик". Он нужен для случаев, когда перевод совершает представитель гражданина: к примеру, бухгалтер по доверенности. В этом случае плательщику нужно будет внести в два раздела данные об обоих гражданах: данные плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учет (КПП), или полное имя физлица. Соответственно, появится и реквизит "Фактический получатель". Нужно будет подробно расписать и назначение платежа: указать всю информацию о наименовании товаров или услуг, а также даты и номера всех заключенных договоров и документов. Законодатели уже поспешили заверить, что обычных денежных переводов новые правила не коснутся. К примеру, для транзакций через мобильный банк между родственниками, как и раньше, не нужно будет заполнять никаких документов. Подробности — в нашем материале

3 Ваши доходы при оформлении кредита оценят по-новому С апреля ужесточаются требования к банкам, которые они должны соблюдать при оценке дохода заемщика для оформления кредита. Теперь кредитным организациям разрешено учитывать лишь официально подтвержденный доход: никаких "серых" доходов и разовых денежных переводов от частных лиц. Труднее всего теперь придется индивидуальным предпринимателям, которые теперь не смогут отделаться выданной самому себе справкой о доходах. В их случае банк будет брать во внимание лишь налоговые декларации и записи из книги учета доходов и расходов. Прежний упрощенный подход к оценке доходов сохранится, но в этом случае банки должны будут снизить максимальную сумму кредита на 10%, делая сделку менее выгодной. Меняются и правила оценки долговой нагрузки заемщика. Этот показатель отражает, какая часть доходов человека ежемесячно уходит на обязательные платежи. Теперь, если клиент банка откажется предоставлять доступ к своей кредитной истории, его долговую нагрузку рассчитают как 100% от его среднемесячного дохода. Такой показатель долговой нагрузки сделает одобрение кредита невозможным.

4 Новые условия рассрочки Правила предоставления рассрочки тоже значительно меняются. Во-первых, предоставлять такую опцию с 1 апреля смогут только сертифицированные операторы, которые соответствуют всем требованиям, имеют собственный капитал не менее 5 млн рублей и включены в реестр Банка России. Во-вторых, теперь запрещается устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, приобретается он в рассрочку или нет. Сумма продукта должна быть равна сумме рассрочки: никаких дополнительных процентов и условий. В-третьих, четче прописали штрафные санкции. Если покупатель нарушил условия рассрочки, то ему начислят неустойку в размере до 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Кстати, в будущем вся система предоставления рассрочек будет меняться. Если с 1 апреля максимальный срок рассрочки будет составлять шесть месяцев, то ровно через два года (с 1 апреля 2028-го) его снизят до четырех месяцев.

5 Займы со сроком возврата менее года Еще одно "кредитное" изменение касается займов, срок возврата средств по которым не превышает одного года. Меняется максимальный размер переплаты: ранее он составлял 130% от суммы. Теперь его снизят до 100%. Другими словами, начисление штрафов и неустоек должны прекратить, если их общий размер уже сравнялся с суммой оформленного кредита. При этом максимальная сумма микрозаймов для организаций с 1 апреля вырастет с 5 до 15 млн рублей. В будущем планируется ограничить и количество микрозаймов на одного человека: с 1 октября 2026-го нельзя будет выдавать больше двух займов с полной стоимостью 100% годовых, а с 1 апреля 2027-го — больше одного такого займа.

6 ГОСТ для собачьих площадок С апреля в России вводят новый ГОСТ, который касается специальных территорий для собак. По новому стандарту будут проверять правильность благоустройства игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных площадок. К примеру, появляется норматив количества таких площадок в населенном пункте. Так, для города с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть предусмотрена как минимум одна дрессировочная площадка. Дополнительные игровые площадки необходимо оборудовать из расчета "одна территория на каждые 10 тысяч населения". Прописаны и требования к самим площадкам. Площадь дрессировочной должна быть не менее 1,5 тысячи "квадратов", а игровая должна начинаться от 200 "квадратов". Все площадки для собак нужно оборудовать безопасным покрытием, урнами, средствами для уборки отходов, а также огородить забором высотой не менее двух метров.

7 ГОСТ для белого хлеба Национальный стандарт для белого хлеба из пшеничной муки изменится с 1 апреля. Новый ГОСТ предусматривает ряд послаблений: теперь в нем нет требования продать продукт в течение 24 часов после выпечки. Сроки реализации должен определить сам магазин исходя из технической документации. Зато сохранили прежний норматив, по которому хлебозавод должен доставить свежеиспеченный хлеб в торговые точки не позднее чем через десять часов. Требования к самому продукту тоже изменили. По новому ГОСТу разрешено делать подовый хлеб овальной формы, также допускается масса одной буханки менее 500 граммов. Прописаны и разрешенные ингредиенты: пшеничная мука высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, соль, сахар, вода и ряд пищевых добавок.

8 Многодетные семьи защитят от приставов С 3 апреля в России расширят перечень имущества, которое запрещено изымать за долги у многодетных семей. Теперь там появился автомобиль: его нельзя забрать, если он единственный у семьи. Кроме того, запрещается изымать земельный участок, если он был получен как мера соцподдержки. Напомним, у многодетных семей уже сейчас запрещено изымать: единственное жилье, если оно не в ипотеке, и землю под ним;

предметы быта;

профессиональные инструменты стоимостью менее 10 тысяч рублей;

продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума;

семена и сельскохозяйственный скот.