С 1 апреля в России вступит в силу ГОСТ на площадки для выгула собак

Стандарт устанавливает единые требования к размещению, ограждению и площади зон для игр, дрессировки и прогулок

31 марта 2026, 07:44, ИА Амител

Национальный стандарт с требованиями к благоустройству территорий для выгула собак в черте города вступит в силу в России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

ГОСТ устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для собак: игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Документ, разработанный в Росстандарте, вводит единый подход к формированию комфортной и безопасной городской среды.

Согласно новым правилам, минимальная площадь игровой площадки для собак должна составлять 200 кв. м, а дрессировочной — 1,5 тыс. кв. м. Ограждение таких зон должно быть высотой не менее 2 метров.