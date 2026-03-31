С 1 апреля в России вступит в силу ГОСТ на площадки для выгула собак
Стандарт устанавливает единые требования к размещению, ограждению и площади зон для игр, дрессировки и прогулок
31 марта 2026, 07:44, ИА Амител
Национальный стандарт с требованиями к благоустройству территорий для выгула собак в черте города вступит в силу в России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
ГОСТ устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для собак: игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Документ, разработанный в Росстандарте, вводит единый подход к формированию комфортной и безопасной городской среды.
Согласно новым правилам, минимальная площадь игровой площадки для собак должна составлять 200 кв. м, а дрессировочной — 1,5 тыс. кв. м. Ограждение таких зон должно быть высотой не менее 2 метров.
09:27:51 31-03-2026
Землю под площадки пусть с аукциона покупают, а не обустраивают за счёт государства. Площадки должны быть платными. Если в районе нет площадок для выгула, значит всех животных вокруг надо усыпить за антисанитарные условия.
11:06:39 31-03-2026
Гость (09:27:51 31-03-2026) Землю под площадки пусть с аукциона покупают, а не обустраив... Ты сам-то на специально оборудованных площадках выгуливаешься?
13:15:44 31-03-2026
Гость (11:06:39 31-03-2026) Ты сам-то на специально оборудованных площадках выгуливаешьс... С 1 апреля либо выгул на спецплощадке по ГОСТу, либо штраф. Отсутствие сертифицированной площадки не является смягчающим обстоятельством)))))
13:51:57 31-03-2026
Гость (09:27:51 31-03-2026) Землю под площадки пусть с аукциона покупают, а не обустраив... И детские площадки аналогично, а если нет, то детей в приют. И парковки во дворах все платные должны быть...
15:45:02 31-03-2026
Гость (13:51:57 31-03-2026) И детские площадки аналогично, а если нет, то детей в приют.... --- да за ж...возки у домов штрафовать давно надо уже - бюджет затрещит от денег!
16:04:27 31-03-2026
Гость (13:51:57 31-03-2026) И детские площадки аналогично, а если нет, то детей в приют.... у зоошизы день не сложится-если она чьих-то детей не пнет?