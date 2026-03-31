До +14 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 31 марта
Преимущественно без осадков
31 марта 2026, 06:00, ИА Амител
Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
До +14 градусов потеплеет в предгорных районах Алтайского края днем 31 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +4...+9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
В Барнауле ожидается +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
