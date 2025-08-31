Ученые предупредили о мощных магнитных бурях 2 сентября

Наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы — они весьма вероятны

31 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты. Об этом заявили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», – говорится в сообщении.

Более точный прогноз времени прихода плазмы к Земле и силы геомагнитного воздействия будет опубликован в течение суток.

ИКИ РАН отмечает, что наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы. С учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца, они "весьма вероятны". Такая же ситуация наблюдалась в мае 2024 года, когда впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним взрывом, а серией выбросов среднего размера.