"Удивляющие пирожки". Есть ли будущее у кулинарного тренда на "русскость" в Алтайском крае

Сейчас в регионе есть разные форматы общественного питания, но спрос на русский стиль будет возрастать

24 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Русская еда / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Минпромторг раскрыл определение термина "русская кухня" – это кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией. Сейчас в ведомстве формируют стандарты отечественного гастрорынка, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Инициативу прокомментировала алтайский эксперт в HoReCa-маркетинге Анастасия Слискова. По ее мнению, в ближайшие десять лет российские рестораны не будут практиковать монокухню, а сочетать несколько направлений, это более востребовано. Однако создание стандарта – логичное продолжение тренда на "русскость".

«Есть тренд, когда рестораторы иностранные заводят себе в рестораны отдельно какое-то сезонное меню именно из русской кухни. Если хотите удивить своего друга-иностранца, приготовьте ему пирожки. Это будет трендово и точно интересно. Сырники считаются русским блюдом, борщ считается русским блюдом, манты, да, считаются русским блюдом, хотя имеют тюркское происхождение – потому что это все теперь про Россию», – подчеркнула Анастасия Слискова.

Эксперт прогнозирует большое будущее на Алтае тренду на "русскость":

«В Алтайском крае есть разные форматы общественного питания: например, у нас "Русский чай" экстерьером, интерьером, меню поддерживает русский стиль. Я думаю, что в Барнауле эта тенденция будет возрастать, и даже вновь открывшиеся заведения, тот же "Распутин", он тоже поддерживает русскость и специализируется на немножко осовремененных традиционных русских блюдах».

Известно, что в список "русских" войдут более 200 рецептов. Первую редакцию ГОСТа Минпромторг анонсировал уже на 1 октября.