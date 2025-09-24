"Удивляющие пирожки". Есть ли будущее у кулинарного тренда на "русскость" в Алтайском крае
Сейчас в регионе есть разные форматы общественного питания, но спрос на русский стиль будет возрастать
Минпромторг раскрыл определение термина "русская кухня" – это кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией. Сейчас в ведомстве формируют стандарты отечественного гастрорынка, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Инициативу прокомментировала алтайский эксперт в HoReCa-маркетинге Анастасия Слискова. По ее мнению, в ближайшие десять лет российские рестораны не будут практиковать монокухню, а сочетать несколько направлений, это более востребовано. Однако создание стандарта – логичное продолжение тренда на "русскость".
«Есть тренд, когда рестораторы иностранные заводят себе в рестораны отдельно какое-то сезонное меню именно из русской кухни. Если хотите удивить своего друга-иностранца, приготовьте ему пирожки. Это будет трендово и точно интересно. Сырники считаются русским блюдом, борщ считается русским блюдом, манты, да, считаются русским блюдом, хотя имеют тюркское происхождение – потому что это все теперь про Россию», – подчеркнула Анастасия Слискова.
Эксперт прогнозирует большое будущее на Алтае тренду на "русскость":
«В Алтайском крае есть разные форматы общественного питания: например, у нас "Русский чай" экстерьером, интерьером, меню поддерживает русский стиль. Я думаю, что в Барнауле эта тенденция будет возрастать, и даже вновь открывшиеся заведения, тот же "Распутин", он тоже поддерживает русскость и специализируется на немножко осовремененных традиционных русских блюдах».
Известно, что в список "русских" войдут более 200 рецептов. Первую редакцию ГОСТа Минпромторг анонсировал уже на 1 октября.
Раньше в каждом городе были пельменные и пирошковые. А сколько народа собирала блинная, на площади Октября !
А щас одни узбечки
Гость (07:13:18 24-09-2025) Раньше в каждом городе были пельменные и пирошковые. А сколь... огромные блины, в виде простыней, были вкусные и фаршированные тоже.
Гость (07:13:18 24-09-2025) Раньше в каждом городе были пельменные и пирошковые. А сколь... Эх, молодежь. Не помните историю города. На пл. Октября была не блинная, а домовая кухня. Но угощали там, в основном именно блинами, с различной начинкой.
Эх, пожуем!
- "тот же "Распутин", он тоже поддерживает русскость"-------- Когда слышу Распутин, это чудила в русских банях.
Пирожки вокзальные где? Пусть жарены в машинном масле, но вкуснота!
Не знаю... Вкусы меняются.. Я помню, в детстве, рядом с пельменной "Обь" - на углу "Сотого" стоял киоск , где жарили пончики с повидлом.. Казалось- ничего вкуснее нет- бегали за ними и обжирались. Сейчас себе представить такое? Особенно зная , что в советское время весь общепит жарил на комбижире- та ещё смесь))). "Русская кухня" - сверхэклектична, она позаимствовала ооочень много у очень многих. Стоит ли вообще на этом фиксироваться?
oldpunker (09:32:56 24-09-2025) Не знаю... Вкусы меняются.. Я помню, в детстве, рядом с пель...
Пончики теперь жарят напротив старого базара. Не обязательно ими обжираться, 1-2 штуки самое-то
А напротив мединститута киоск с беляшами и пирожками)
У нейродевочек неправильно кокошник надет.
железная баба (11:49:37 24-09-2025) У нейродевочек неправильно кокошник надет....
Да нет, в принципе правильно надет. Другое дело, что настоящий кокошник такой формы практически всегда нашивался на специальную шапочку, и поэтому"очелье" и "лопасти" закрывали у женщины голову спереди и по бокам (уши).
Гость (12:52:03 24-09-2025) Да нет, в принципе правильно надет. Другое дело, что нас... Мне кажется там уже заканчивается анатомическое место, где он может удержаться в таком виде (если гвоздями не крепить). Даже если представить там очерелье, все равно не то пальто.
Гость (12:52:03 24-09-2025) Да нет, в принципе правильно надет. Другое дело, что нас... Тут на клей кокошники садили прямо к бошкам. ИИ считает оптимальным такой способ крепления кокошников.
железная баба (11:49:37 24-09-2025) У нейродевочек неправильно кокошник надет.... а то что берёт пищу одного цвета, а по пути в рот цвет и форма пищи меняется - тебя не смущает?
Гость (13:02:53 24-09-2025) а то что берёт пищу одного цвета, а по пути в рот цвет и фор... Так и берут пищу не из тарелок, а из гиперпространства, поэтому неудивительно.
Гость (13:29:18 24-09-2025) Так и берут пищу не из тарелок, а из гиперпространства, поэт... Это не гиперпространство... Это подпространство второго измерения...
Сростинские пирожки ЛЕГЕНДА на весь мир уже. вы все это время лет 20 ГДЕ были то? на луне???