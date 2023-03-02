По информации Telegram-канала Shot, они обстреляли школьный автобус — погибли два человека

02 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты проникли в Брянскую область. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребёнок. В настоящее время ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", – заявил глава Брянской области.

По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации проводят все необходимые мероприятия для устранения противника.