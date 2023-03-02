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Украинские диверсанты проникли в Брянскую область

По информации Telegram-канала Shot, они обстреляли школьный автобус — погибли два человека

02 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты проникли в Брянскую область. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребёнок. В настоящее время ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", – заявил глава Брянской области.

По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации проводят все необходимые мероприятия для устранения противника.

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Комментарии 3

  • Мраси!!!
    02 марта, Гость   Ответить
  • А вы чего ждали то от них? В партизанскую войну все превратиться. Ни чего нового. Как после 45 уйдут в леса.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Жаль не добили в те годы укро фашистов!
    02 марта, Гость   Ответить
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