Умер культовый российский писатель 90-х Александр Бушков

Ему было 69 лет

30 сентября 2025, 08:37, ИА Амител

Александр Бушков / Фото: Иванов Виталий / ТАСС

На 70-м году жизни скончался известный российский писатель и публицист, автор романа "Охота на пиранью" Александр Бушков. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на его подругу Елену Кулешову.

С ее слов, Бушков ушел из жизни 29 сентября.

Как рассказали изданию в окружении писателя, с середины сентября он находился в больнице. Публицист лечился от пневмонии.

«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», – отметил собеседник aif.ru.

Дата и время прощания с литератором пока неизвестны.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. В 1990-е годы он стал широко известен как писатель. Большую популярность получили его циклы романов "Пиранья", "Бешеная", "Сварог". Книга Бушкова "Охота на пиранью" была экранизирована режиссером Андреем Кавуном в 2006 году. В фильме снимались известные российские актеры Владимир Машков и Евгений Миронов.