Умер культовый российский писатель 90-х Александр Бушков
Ему было 69 лет
30 сентября 2025, 08:37, ИА Амител
На 70-м году жизни скончался известный российский писатель и публицист, автор романа "Охота на пиранью" Александр Бушков. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на его подругу Елену Кулешову.
С ее слов, Бушков ушел из жизни 29 сентября.
Как рассказали изданию в окружении писателя, с середины сентября он находился в больнице. Публицист лечился от пневмонии.
«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», – отметил собеседник aif.ru.
Дата и время прощания с литератором пока неизвестны.
Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. В 1990-е годы он стал широко известен как писатель. Большую популярность получили его циклы романов "Пиранья", "Бешеная", "Сварог". Книга Бушкова "Охота на пиранью" была экранизирована режиссером Андреем Кавуном в 2006 году. В фильме снимались известные российские актеры Владимир Машков и Евгений Миронов.
09:26:40 30-09-2025
Помню в детстве, отец читал все его книги.
09:37:05 30-09-2025
Не смотрел, не читал. Судя по названиям обычная чернуха, которая тоннами рождается всё время но никому практически не нужна.
13:32:09 30-09-2025
Гость (09:37:05 30-09-2025) Не смотрел, не читал. Судя по названиям обычная чернуха, кот... Если не смотрел, не читал, зачем свой вывод сделал, характеризующий автора коммента не очень хорошо?
10:25:21 30-09-2025
Очень жаль! Был знаком, общались в Красноярске. Ещё недавно в ВК переписывались. Неожиданно. Светлая память!
11:59:03 30-09-2025
Есть у меня товарищ. Постоянно цитирует Бушкова и всё в жизни объясняет примерами "из Бушкова".
Порой такой бред несёт...
14:18:14 30-09-2025
Его характеризовали как "человека энциклопедических знаний без высшего образования". Книги Бушкова очень интересные, сред них не только детективы, но и вполне исторические. Будем помнить.
14:20:27 30-09-2025
Для своего времени прекрасная серия про Пиранью была.
15:37:22 30-09-2025
Гость (14:20:27 30-09-2025) Для своего времени прекрасная серия про Пиранью была.... Согласен, особенно первая пиранья вообще была огонь, фильм с книгой и рядом не стоял.
Недавно пробовал перечитать его Волчью стаю, Стервятника - ну такое себе, не зашло. А раньше читал и нравилось даже