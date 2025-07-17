НОВОСТИКультура

Умер режиссер "Мастера и Маргариты" Юрий Кара

Причиной смерти стал инфаркт

17 июля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: David Tomaseti / unsplash.com
В возрасте 70 лет скончался режиссер и сценарист Юрий Кара, пишет "МК".

Постановщик умер в Ялте. По данным издания, причиной смерти стал инфаркт.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Сталино (ныне – Донецк). Начал карьеру в 1980-х после окончания ВГИК.

Среди самых известных его фильмов: "Завтра была война" (1987), "Воры в законе" (1988), "Пиры Валтасара" (1989), "Мастер и Маргарита (1994).

культура Кино утраты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:03:24 17-07-2025

Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?

Avatar Picture
Гость

19:20:10 17-07-2025

Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?... Кара раньше снял. Долго не выпускали - разборки с иностранным продюсером. Хороший актерский состав. Пилат - М. Ульянов, Иешуа - Н. Бурляев. Ещё Лев Дуров, Вертинская, Гармаш, Куравлев, Филиппенко и пр.

Avatar Picture
Гость

19:48:42 17-07-2025

Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?...
Бортко позже снял сериал. Но,гениальный.

Avatar Picture
Гость

20:44:03 17-07-2025

Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?... Ни он один.

