Умер режиссер "Мастера и Маргариты" Юрий Кара
Причиной смерти стал инфаркт
17 июля 2025, 17:30, ИА Амител
В возрасте 70 лет скончался режиссер и сценарист Юрий Кара, пишет "МК".
Постановщик умер в Ялте. По данным издания, причиной смерти стал инфаркт.
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Сталино (ныне – Донецк). Начал карьеру в 1980-х после окончания ВГИК.
Среди самых известных его фильмов: "Завтра была война" (1987), "Воры в законе" (1988), "Пиры Валтасара" (1989), "Мастер и Маргарита (1994).
18:03:24 17-07-2025
Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?
19:20:10 17-07-2025
Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?... Кара раньше снял. Долго не выпускали - разборки с иностранным продюсером. Хороший актерский состав. Пилат - М. Ульянов, Иешуа - Н. Бурляев. Ещё Лев Дуров, Вертинская, Гармаш, Куравлев, Филиппенко и пр.
19:48:42 17-07-2025
Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?...
Бортко позже снял сериал. Но,гениальный.
20:44:03 17-07-2025
Гость (18:03:24 17-07-2025) Вроде бы Бортко снимал "М и М"!?... Ни он один.